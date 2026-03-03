서울 '쉬엄쉬엄 모닝'…"여의도~마포 5km 도로, 시민 운동장으로 변신"

일부 차로 활용, 부분 통제 방식 도입
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 이달부터 도심 도로를 시민운동 공간으로 전환하는 '쉬엄쉬엄 모닝'을 시범 운영한다고 3일 밝혔다. '여의대로-마포대교' 구간을 오는 14일 아침 7시를 시작으로 22일, 29일 총 3회 개방한다.
'쉬엄쉬엄 모닝'은 기록과 경쟁 중심의 대회가 아닌 걷기·달리기·자전거는 물론 유아차나 반려동물과 함께 참여 등 원하는 방식으로 자유롭게 즐기는 '서울형 열린 생활체육프로그램'이다.
시범 운영 구간은 여의도공원에서 출발해 마포대교까지 이어지는 5km 왕복 코스며, 행사 시간인 오전 7시부터 9시 사이에 자유롭게 참여할 수 있다. 첫 행사일인 14일은 사전 신청(서울시 체육회 누리집)을 통해 일부 인원만 참여 가능하며, 이후 날짜는 신청 없이 참여 가능하다.
서울시는 불편을 최소화하기 위해 도로 전면 통제를 하지 않고 일부 차로만 활용하는 '부분 통제 방식'을 도입할 계획이다. 출발·도착지인 여의도공원 문화의 마당에는 체력 측정을 위한 '찾아가는 서울체력장'도 운영해 시민들의 운동 습관 형성을 지원한다.
시는 행사에 제로 웨이스트 콘셉트를 적용해 플라스틱·일회용품 사용을 자제하고 개인 물병을 지참해 달라고 당부했다. 또 코스 내 급수대 설치를 통해 운동 중 자유롭게 이용할 수 있게 할 예정이다.
시는 교통·체육·안전 분야 전문가 의견과 교통정보 분석을 바탕으로 대회 운영 전반에 대한 사전 점검을 마쳤다.
김명주 관광체육국장은 "쉬엄쉬엄 모닝은 '시민 불편 최소화'라는 원칙 아래, 도심 도로를 시민운동 공간으로 전환하기 위한 새로운 시도"라며 "시민 반응과 교통 영향을 철저히 관찰, 개선해 나갈 것"이라고 전했다.
