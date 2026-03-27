서울시, 봄 꽃길 175선 선정…251km 구간 4개 테마 조성

개나리·진달래 3월 말 개화 4월 10일 벚꽃 절정 예상

봄꽃 만개로 시민들에게 따뜻한 정서적 경험 제공

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 시민들이 봄내음을 마음껏 즐길 수 있는 '아름다운 봄 꽃길 175선'을 선정했다고 27일 밝혔다.

올해의 봄 꽃길은 251km에 걸쳐 조성되며, 벚꽃, 이팝나무, 철쭉 같은 인기 있는 봄꽃을 포함하여 다양한 정원 식물들로 구성됐다.

기상청에 따르면, 개나리와 진달래는 3월 말에 개화하고, 벚꽃은 4월 10일 경 만개할 예정이다.

올해 서울의 봄 꽃길은 벚꽃, 이팝나무, 철쭉 등 친숙한 봄꽃은 물론, '서울 매력식물 400선'을 활용해 엄선된 다채로운 정원 식물들로 조성했다. 계절마다 피어나는 우수 식물들이 어우러진 풍경은 단순한 도시 경관 개선을 넘어, 길을 걷는 시민들의 마음속에 따뜻한 위로와 아름다운 변화를 선사할 예정이다.

시민들이 한강공원 서래지구에 활짝핀 유채꽃을 만끽하고 있다. [서울시 제공]

175개 꽃길은 장소와 성격에 따라 4가지 테마로 분류했다. ▲바쁜 일상 속 가벼운 산책을 돕는 '도심 속 꽃길' ▲가족과 함께 머물기 좋은 '공원 꽃길' ▲시원한 물바람을 맞으며 걷는 '물길 꽃길' ▲동네에서 편안하게 만나는 '산책로 꽃길' 등으로 나누어 각 위치 및 예상 개화 시기와 함께 소개해 시민들이 취향에 맞춰 나들이를 즐길 수 있다

시는 '매력가든·동행가든'을 지난해까지 1076개소 조성한 바 있다. 특히 기존 봄 꽃길 175선과 연계하여 정원도시의 품격을 높였다. 도심 곳곳을 총망라하는 251km의 꽃길 구간에 다채롭게 조성된 아름답고 매력적인 정원들을 시민들에게 차별화된 휴식을 제공한다. 올해에는 424개의 정원이 새롭게 더해져 총 1500여 개의 정원을 만날 수 있다.

'서울의 아름다운 봄 꽃길 175선'은 ▲서울시 홈페이지 '스토리인서울' (https://www.seoul.go.kr/story/springflowerway) 및 ▲스마트서울맵

(https://map.seoul.go.kr)을 통해 노선을 확인할 수 있다.

김영환 서울시 정원도시국장은 "서울에서 산책하며 봄길을 걸을 수 있도록 네 가지 테마의 봄꽃길 175선을 선정했다"며, "곳곳에 조성된 매력적인 정원들이 시민 여러분을 기다리고 있는 만큼, 멀리 가지 않아도 가까운 곳에서 봄의 설렘을 만끽하며 행복한 추억을 만드시길 바란다"고 말했다.

jycafe@newspim.com