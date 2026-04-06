서울시향, 올해 49차례 시민 찾아간다…'일상 클래식' 출범

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 서울시립교향악단이 2026년 사회공헌 사업을 하나로 묶은 통합 브랜드 '일상 클래식'을 출범했다. 올해 연간 49회 공연을 통해 서울 곳곳의 일상 공간에서 시민과 만난다는 계획이다.

'일상 클래식'은 클래식 음악이 특정 계층이나 공연장에 머물지 않고 시민의 삶 속으로 자연스럽게 스며든다는 취지로 기획됐다. 서울시향은 2005년 재단법인 출범 이후 20년간 공연장·미술관·박물관·공원 등에서 1,258회의 사회공헌 공연을 이어온 바 있으며, 이번에 개별 프로그램들을 하나의 브랜드로 통합했다.

얍 판 츠베덴 감독이 이끄는 서울시립교향악단의 파크 콘서트'. [사진= 뉴스핌 DB]

올해 사업은 ▲즐거운 클래식 ▲동행 클래식 ▲도심 속 클래식 ▲함께 클래식 등 4개 사업군, 12개 프로그램으로 구성된다.

'즐거운 클래식'은 야외 공간에서 만나는 대형 공연이다. 6월 13일 여의도 한강공원 강변음악회(지휘 김선욱), 9월 19일 서울어린이대공원 파크 콘서트(지휘 얍 판 츠베덴), 12월 미라클 서울이 차례로 열린다.

'동행 클래식'은 문화소외계층과 장애 예술인을 위한 프로그램이다. 얍 판 츠베덴 음악감독이 무보수로 지휘하는 '아주 특별한 콘서트'를 올해도 개최하고, 장애인·비장애인이 함께하는 '행복한 음악회, 함께!'도 두 차례 열린다. 병원·복지관·장애인 학교를 방문하는 '작은 음악회'는 연간 14회 진행되며, 5월 2일에는 롯데콘서트홀에서 '키즈 콘서트'도 마련된다.

'도심 속 클래식'은 서울 25개 자치구를 직접 찾아가는 프로그램이다. 관현악·실내악·뮤지엄 콘서트를 포함한 '우리동네 음악회'(20회)와 퇴근길 직장인을 위한 '퇴근길 토크 콘서트'(연 4회)가 운영된다. 지난 3월 16일에는 서울역사박물관, 서울시립미술관, 서울공예박물관, 한성백제박물관 등 4개 공공문화시설과 업무협약을 체결하고 공연·전시 연계 프로그램도 추진한다.

'함께 클래식'은 민간 기관과의 협업이다. LG아트센터와의 퇴근길 콘서트, SM엔터테인먼트와의 장르 융합 콘텐츠를 올해 두 차례 선보일 예정이다.

서울시향 '일상 클래식' BI. [사진= 서울시향]

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