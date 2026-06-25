서울시 노점단속 용역팀, 잠실야구장 인근서 쓰러진 70대 구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시체육시설관리사업소 소속 노점단속 용역팀이 잠실 야구장 인근에서 쓰러진 70대 노인을 응급조치로 구해낸 것으로 알려졌다.

25일 서울시체육시설관리사업소에 따르면 지난 21일 오후 4시30분경 잠실야구장 앞 종합운동장역 5번 출구 앞 노점 인근을 순찰 중이던 노점단속 용역팀원들은 현장에서 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 70대 남성 환자(신원미상)를 발견했다.

서울시체육시설관리사업소에 따르면 지난 21일 오후 16시30분경 잠실야구장 앞 종합운동장역 5번 출구 앞 노점 인근을 순찰 중이던 노점단속 용역팀원들은 현장에서 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 70대 남성 환자(신원미상) 를 발견하고 응급 구조했다. [사진=서울시]

당시는 두산과 LG가 맞붙는 프로야구 경기가 열리는 날로 인파가 붐비고 있었다. 환자는 LG트윈스 유니폼을 착용한 야구팬으로, 평소 심장질환 지병을 앓고 있었던 것으로 확인됐다.

노점단속 용역팀원들은 즉시 환자의 의식과 호흡 상태를 확인했다. 환자는 미약하게 의식은 있으나 호흡이 매우 불안정했지만 노점단속 용역팀원들의 신속하게 응급 조치를 마쳤다.

용역팀은 역할을 나눠 흉부압박 및 마사지를 시행했고, 평소 지병(심장질환)이 있던 환자가 복용하던 알약을 입에 넣어 투약할 수 있게 도왔다.



강남태 서울시 체육시설관리사업소 소장은 "질서유지팀 대원들이 평소 숙지하고 있던 응급조치 요령을 바탕으로 긴박한 상황 속에서도 당황하지 않고 초기에 응급조치를 신속하게 진행하여 시민의 소중한 생명을 살릴 수 있었다"며 "앞으로도 잠실종합운동장을 찾는 시민들이 안전하고 편안하게 문화·스포츠를 즐길 수 있도록 현장 순찰과 안전관리에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

한편 서울시체육시설관리사업소에서 운영 중인 노점단속 용역팀(총 3명)은 프로야구 경기 시작 약 4시간 전부터 경기 종료 후 약 1시간까지 잠실야구장 주변의 불법 노점 및 암표 매매 등을 단속하고 있다.

100wins@newspim.com