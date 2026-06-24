서울시, 시민참여 정책 플랫폼 '엠보팅' 전면 새 단장

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 시민참여 정책 플랫폼 '엠보팅'을 전면 개편했다고 24일 밝혔다. 이날부터 엠보팅 새 서비스를 시작한다.

[사진=서울시]

엠보팅은 지난 2014년 서비스를 시작해 시민참여예산 사업 선정, 주요 정책 수립 과정까지 시민 의견을 수렴하는 창구로 활용됐다. 누적 회원 30만명, 누적 투표 참여 건수 436만건을 돌파했다.

이번 개편은 시민 참여와 정책 반영을 연결하는 구조로 플랫폼을 전환하는 데 초점을 맞췄다.



앞으로 시민들은 관심 있는 정책을 태그(#)로 찾아 참여하고, 투표 결과가 실제 정책에 어떻게 반영됐는지도 바로 확인할 수 있다. 기존에는 다양한 정책 분야의 투표가 한 화면에 제공돼 시민들이 관심 있는 안건을 찾기 위해 여러 페이지를 살펴봐야 했지만 앞으로는 #청년, #한강, #교통, #복지 등 관심 태그만 선택하면 관련 정책을 한 번에 보면 된다.

그간 투표 참여 중심으로 운영돼 시민들이 자신의 의견이 실제 정책에 어떻게 반영됐는지 확인하기 어려웠다. 이 점을 감안해 정책 반영 결과 공개 기능을 강화했다. 개편된 플랫폼에서는 진행 중인 투표와 종료된 투표, 정책 반영 결과를 메인 화면에서 통합 제공한다. 시민들은 자신이 참여한 의견이 정책에 어떻게 반영됐는지 쉽게 확인할 수 있다.

또 서울시는 하반기 중 시민 참여 기반 확대를 위한 서비스 고도화도 추진한다. 회원체계를 개편해 SNS와 민간인증 등 다양한 로그인 방식을 도입하고, '서울온'과 연계도 시도한다.

홈페이지 개편 기념 24일~7월15일까지 시민 참여 이벤트도 진행한다. 개편된 엠보팅에서 가장 마음에 드는 기능을 선택해 투표하면 참여자 중 500명을 추첨해 기프티콘을 제공한다.

강옥현 서울시 디지털도시국장은 "좋은 정책은 시민 참여에서 시작된다"며 "시민이 의견만 내고 끝나는 것이 아니라 참여 결과가 실제 정책에 어떻게 반영됐는지 확인할 수 있도록 엠보팅을 서울시 대표 시민참여 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

100wins@newspim.com