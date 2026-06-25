서울시, 해외 대학생 대상 '2026 서울 글로벌 문화 특파원' 첫 운영

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 해외 대학생을 대상으로 '2026 서울 글로벌 문화 특파원'을 처음으로 운영한다.

서울시는 전날 2026 서울 글로벌 문화 특파원온라인 발대식을 개최했다고 25일 밝혔다.

[사진=서울시]

올해 서울시가 처음 추진하는 서울 글로벌 문화 특파원은 해외 대학생들이 각국 현지에서 서울 문화 관련 콘텐츠를 직접 기획·제작하고 본인의 소셜미디어 채널로 홍보하는 프로그램이다.

지난 4월 서울시는 한국학과가 있는 해외 대학교를 대상으로 참여자를 모집했고, 영국 SOAS 런던 대학교와 헝가리 ELTE(외트뵈시 로란드 대학교)의 재학생 13명을 특파원으로 선발했다. 이들은 올해 5월부터 10월까지 약 6개월간 활동에 나선다.

이달에는 '나만의 서울 여행 코스(My Perfect Seoul Trip)'를 주제로 각자가 생각하는 이상적인 하루 여행 코스를 소개하는 콘텐츠를 제작할 계획이다. 이후 '서울의 야간 문화' 등 매달 서울 문화를 조명할 수 있는 미션을 이어갈 예정이다.

김태희 서울시 문화본부장은 "서울 글로벌 문화 특파원은 해외 현지의 시각으로 서울 문화를 소개하는 새로운 형태의 글로벌 문화 홍보 프로그램"이라며 "앞으로 더 많은 국가의 참여를 이끌어 서울의 문화가 각국 청년들에게 더 친근하게 다가갈 수 있도록, 지속 가능한 글로벌 문화 네트워크로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

100wins@newspim.com