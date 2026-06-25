뉴로랩, 산업용 휴머노이드 로봇 'DR-02' 국내 출시

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단 로봇 및 자율주행 솔루션 전문 기업 뉴로랩이 글로벌 로봇 제조 기업 딥로보틱스와 협력해 산업용 휴머노이드 로봇 'DR-02' 시리즈를 국내 시장에 공식 출시했다고 25일 밝혔다.

DR-02는 거친 야외 현장과 극한 환경에서도 안정적으로 임무를 수행할 수 있도록 설계됐다. 기존 휴머노이드 로봇이 연구실이나 통제된 실내 환경 중심이었던 것과 달리 강력한 내구성과 방진·방수 성능을 갖춰 실제 산업 현장과 재난 현장에 투입할 수 있다.

회사에 따르면 DR-02는 IP66 등급의 방진·방수 성능을 갖췄으며 영하 20도부터 영상 55도까지의 광범위한 온도 조건에 대응한다. 신장 175센티미터, 무게 65킬로그램의 체격으로 평지에서 초속 1.5미터로 보행 가능하며 최대 초속 4미터의 고속 이동이 가능하다. 25센티미터 높이의 계단을 오르내릴 수 있고 20도 경사로도 주행할 수 있어 복잡한 산업 현장에서도 안정적인 이동 성능을 제공한다.

딥로보틱스 DR-02. [사진=뉴로랩]

고급형 모델인 DR-02 Pro는 초당 최대 275조회 연산이 가능한 인공지능(AI) 컴퓨팅 성능을 탑재했다. 라이다(LiDAR), 깊이 카메라, 광각 카메라 등을 활용한 멀티센서 퓨전 시스템을 통해 주변 환경을 입체적으로 인지하며 복잡한 환경에서도 자율 내비게이션과 지능형 장애물 회피를 실시간으로 수행한다. 21~31개 자유도의 관절 구조와 덱스터러스 핸드 옵션을 기반으로 정밀 작업을 수행하며 한 팔당 최대 10킬로그램 중량을 지탱할 수 있다. 1440와트시(Wh) 교체형 배터리를 통해 맞춤형 개발과 연속 임무 수행을 지원한다.

뉴로랩 관계자는 "올해 초 체결한 딥로보틱스와의 업무협약을 바탕으로 단순 공급을 넘어 국내 산업 환경에 맞춘 기술 지원과 솔루션 고도화를 함께 제공하겠다"고 밝혔다.

한편 뉴로랩은 코스닥 상장사 이엠앤아이의 첨단 로봇 및 AI 기술 전문 관계회사로 경기도 안산에 로봇 쇼룸을 구축해 제품 전시와 체험, 기술 상담을 진행하고 있다.

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