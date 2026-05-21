뉴로랩, 4족 보행 로봇 기반 소방·재난 대응 솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- 뉴로랩이 21일 국제소방안전박람회서 로봇 기술을 선보였다.
- 4족 보행 로봇에 열화상·가스감지센서를 탑재했다.
- 다음달 안산에 쇼룸을 열어 전시·체험·상담한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이엠앤아이 관계사 뉴로랩이 이달 20일부터 22일까지 대구 엑스코(EXCO)에서 열리는 국제소방안전박람회에 참가해 소방·재난 대응 로봇 기술을 선보인다고 21일 밝혔다.
국제소방안전박람회는 소방청과 대구광역시가 공동 주최하고 EXCO·한국소방산업기술원(KFI)·대한무역투자진흥공사(KOTRA)·한국소방시설협회(KFIA) 등이 주관하는 소방산업 전문 전시회다.
뉴로랩은 이번 전시에서 4족 보행 로봇 기반의 소방·재난 대응 솔루션을 공개했다. 회사는 중국 로봇 기업 딥로보틱스(Deep Robotics)와 협업해 국내에 4족 보행 로봇을 공급하고 있다. M20 로봇 플랫폼을 기반으로 열화상 카메라와 가스감지센서를 탑재해 ▲요구조자 색출 ▲구조 후 길 안내 ▲흡연자 색출 등 2차 개발도 추진 중이다. 제품은 4족 휠 타입의 험로 주파 능력과 IP67 보호 등급의 내구성을 갖추고 있다.
회사는 화재·재난 현장에서 AI 기반 기능 고도화에 집중하고 있으며, 향후 현장 구조물의 내구성 분석과 안전 대피로 제공 등 AI 알고리즘 기반 기능도 적용할 계획이다.
뉴로랩은 다음달 경기도 안산 경기테크노파크에 로봇 쇼룸 개소를 목표로 준비 중이다. 쇼룸에서는 제품 전시·체험·상담을 진행할 예정이다.
김태규 뉴로랩 대표는 "소방과 재난 현장에서 진화 및 구조 대원의 위험을 줄이고 안전성을 높이는 로봇 기술 개발에 집중하고 있다"며 "AI와 로봇을 결합한 소방 솔루션을 기반으로 국내 로봇 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com