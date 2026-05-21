[6·3 재보선] '하남갑' 이광재 'AI 교육 인프라 투자·노후학교 정비' 공약 발표

AI 핵심 요약beta
- 이광재 더불어민주당 후보는 21일 신장·덕풍동 교육 비전을 발표했다
- 노후 학교 시설 개선·통학여건 정비와 교육협의체 상설화를 약속했다
- AI 교육 인프라 보급과 청소년 AI 진로·체험 교육 강화를 제시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이광재 더불어민주당 하남갑 국회의원 보궐선거 후보는 21일 AI(인공지능) 교육 인프라 투자와 노후학교 정비사업을 핵심으로 하는 신장·덕풍동 교육 비전을 발표했다.
구체적으로 ▲노후 학교 복합화 시설 개선 ▲'하남미래교육협의체' 상설화 ▲AI 교육 인프라 보편화 ▲하남 청소년 AI 진로교육 강화 등 원도심 교육공약 등이다.
이 후보는 신장·덕풍동의 노후 학교 시설 개선을 약속했다. 그는 "원도심에는 역사가 깊은 만큼 노후된 교실에서 수업받는 학생들이 많다"며 "경기도교육청과 협의해 하남 원도심 학교 시설 개선 예산 확보에 우선적으로 주력하겠다"고 말했다.
또 하남시와 경기도교육청, 하남시의회가 참여하는 '하남미래교육협의체'를 상설화하겠다는 구상도 밝혔다.
협의체의 첫 안건으로는 '원도심 학교 노후도·과소학교 실태조사'와 '통학버스·통학로 정비'를 제시했다. 이 후보는 "위례·감일 등 신도심의 과밀학급 문제를 해소하는 동시에 신장·덕풍 지역 노후 학교 개선에도 효과가 있을 것"이라고 강조했다.
AI 교육 인프라 확대 방안도 제시했다. 이 후보는 "하남 원도심의 초·중학교와 작은도서관, 경로당 등에 공공 AI 학습 단말과 라이선스를 단체계약 방식으로 보급해 학생과 학부모, 어르신들이 비용 부담 없이 AI 서비스를 활용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
교산신도시에 조성 예정인 AI 혁신클러스터를 청소년 진로교육에 활용하겠다는 계획도 밝혔다.
이 후보는 "AI 대학원과 연구단지 연구원들의 학교 멘토링 및 진로체험을 정례화하겠다"며 "판교 IT기업 체험학습도 정례화해 초등학교 4학년, 중학교 1학년, 고등학교 1학년 학생들이 연 1회 이상 미래 산업 현장을 경험할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
jeongwon1026@newspim.com