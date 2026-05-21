"운전의 즐거움도 측정한다"…폴스타, 옥스퍼드대와 주행 감성 연구

AI 핵심 요약beta
- 폴스타가 3월 9일부터 7월 31일까지 옥스퍼드대와 운전의 즐거움 연구를 진행했다
- 뇌 활동·생체·운전 데이터를 분석해 감각·정서적 즐거움을 정량화하는 새 성능 기준을 모색했다
- 6월 고틀란드 링 테스트를 거친 연구 결과는 2026년 가을 공개되며, 폴스타는 3분기 중 4부작 콘텐츠를 선보일 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 옥스퍼드대학교 SDG Impact Lab과 함께 '운전의 즐거움'을 과학적으로 정의하고 측정하는 공동 연구를 시작했다. 연구는 3월 9일부터 7월 31일까지 진행된다.
전기차 시대에 기존의 가속력이나 최고속도 같은 내연기관 중심의 성능 기준을 넘어 새로운 주행 경험을 설명할 필요성에서 출발한 이번 연구는 뇌와 신체에서 측정 가능한 신호를 분석해 운전자가 실제로 느끼는 감각적, 정서적 경험을 정량화할 수 있는 새로운 성능 기준을 모색할 계획이다.
연구팀은 참가자들이 고성능 폴스타 차량을 운전하는 동안 나타나는 생리적, 인지적, 행동적 반응을 분석한다. 뇌 활동, 생체 데이터, 운전 행동 데이터를 정밀 분석해 운전자가 느끼는 흥분감과 즐거움이 실제로 관찰·분석·정량화될 수 있는지 확인한다.
6월에는 스웨덴 고틀란드 링 테스트 트랙에서 차량 주행 테스트를 시행할 예정이다. 연구 결과는 2026년 가을 옥스퍼드대학교에서 공개되며, 폴스타는 공동 연구 과정을 담은 4부작 콘텐츠 시리즈를 3분기 중에 공개할 계획이다.
chanw@newspim.com