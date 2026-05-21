하나증권, 日 부동산 투자 플랫폼 기업 주리얼에스테이트와 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 하나증권이 19일 일본 주리얼에스테이트와 글로벌 자산관리 고도화를 위한 업무협약을 체결했다
- 하나증권은 일본 부동산 원스톱 솔루션과 자문을 강화해 패밀리오피스·고액자산가 대상 해외 부동산 투자를 확대할 예정이다
- 주리얼에스테이트는 도쿄 5구 중심 부동산 플랫폼으로 3000억원 규모 자산을 운용하며 하나증권과 글로벌 투자 시너지를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권이 일본 부동산 투자 플랫폼 기업 주리얼에스테이트와 글로벌 자산관리 서비스 고도화를 위한 업무협약을 맺었다.
하나증권은 지난 19일 서울 강남구에 위치한 하나증권 THE 센터필드 W에서 주리얼에스테이트와 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.
하나증권은 지난 4월 미국 부동산 투자 플랫폼 기업과 협약을 체결한 데 이어, 일본까지 부동산 투자 자문 서비스를 강화하며 글로벌 자산관리 시장에서의 경쟁력을 확대해 나갈 예정이다.
이번 협약을 통해 하나증권은 패밀리오피스 및 고액자산가 손님을 대상으로 ▲해외 부동산(일본) 투자 원스톱 설루션 ▲일본 부동산 투자 정보 공유 및 자문 서비스 강화 ▲글로벌 자산관리 서비스 고도화 ▲양사 고객 네트워크 공유를 통한 시너지 창출 및 자산 증대 등을 제공할 계획이다.
협력 파트너인 주리얼에스테이트는 일본 도쿄 5구 주거 및 상업용 부동산 전문 투자 플랫폼 기업으로, 부동산 매매 및 중개부터 임대 관리, 해외 투자 신고, 세무·법무 서포트 등 원스톱 투자 설루션을 제공한다. 2026년 1분기 기준 일본 내 약 3000억원 규모의 자산(AUM)을 관리하고 있다.
강성묵 하나증권 대표이사는 "최근 미국 부동산 투자 플랫폼 빌드블록과 협력에 이어 주리얼에스테이트와 업무협약을 체결하며 미국과 일본을 아우르는 글로벌 부동산 투자 설루션 라인업을 구축했다"며 "주리얼에스테이트의 일본 현지 부동산 관련 전문성과 하나증권의 자산관리 역량을 결합해 손님들에게 전문적인 글로벌 투자 설루션을 제공하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com