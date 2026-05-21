엑티브온, 뉴욕 화장품 원료 전시회 참가

AI 핵심 요약beta
- 엑티브온이 19~20일 뉴욕 화장품 원료 전시회에서 자연유래·바이오 소재를 소개했다
- 석유화학 대체 방부제와 항노화·두피 진정 소재 등 자체 바이오 기술 기반 제품을 선보였다
- 글로벌 바이어들과 미팅을 진행하며 파트너십 확대와 미·유럽 법인 설립 등 공급망 강화에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 클린뷰티 소재 기업 엑티브온이 지난 19~20일 미국 뉴욕 자비츠 컨벤션 센터에서 열린 화장품 원료 B2B 전시회 'NYSCC Supplier's Day 2026'에 참가해 자연유래·바이오 기반 소재를 소개했다고 21일 밝혔다.
NYSCC Supplier's Day는 뉴욕 화장품화학자협회(New York Society of Cosmetic Chemists)가 주관하는 행사로, 이번 전시에는 전 세계 80여 개국에서 원료 공급업체 약 700곳과 업계 전문가 1만1000여 명이 참가했다.
이번 전시에서 엑티브온은 석유화학 기반 원료를 대체하는 바이오 소재 4종을 선보였다. 천연 유래 바이오매스를 원료로 미생물 발효 및 그린 반응 공정을 통해 생산된 방부대체제인 ▲Activonol-3과 ▲Activonol-5N, 항노화 기능성 소재인 ▲Acxosome 시리즈와 ▲A-SoothingUp RB다. 이들 제품은 식물 및 미생물 유래 바이오 기술에 기반한다.
K-Beauty Immersion 프로그램에서는 민감한 두피 진정과 탈모 예방을 위한 천연 성분인 ▲Acxosome-Heartleaf와 ▲A-SoothingUp RB RSPO MB를 집중 소개했다. 엑티브온은 독자 개발한 엑소좀 분리정제 기술 ActivEXO-MF와 NADES 추출공법 ActivSELECT를 통해 생산된 제품을 임상 데이터와 함께 제시했다.
전시 기간 동안 미국·유럽·아시아 등 다수 국가의 글로벌 바이어들이 엑티브온 부스를 방문해 원료 샘플 요청 및 비즈니스 미팅을 요청했다. 회사 측은 글로벌 유수 브랜드에 클린뷰티 소재를 납품한 기존 레퍼런스가 신뢰 형성에 영향을 미쳤다고 설명했다.
회사 관계자는 "석유화학 원료 공급 차질이 이어지면서 글로벌 뷰티 바이어사들이 자연유래·바이오 기반 원료 사용을 적극 검토하고 있다"며 "공급망 위기에 대응 가능한 소재 기술력을 보여주는 계기가 됐다"고 말했다.
조윤기 대표이사는 "미국 현지 뷰티 브랜드들과의 파트너십을 확대하고, 로레알(L'Oréal) 미국 법인 등 글로벌 고객사와의 협업을 강화하겠다"고 말했다.
엑티브온은 2026년부터 미국·유럽 현지 법인 설립을 통해 직접 영업 체계를 구축하고, 미국·유럽·중국 3대 권역을 직접 커버하는 글로벌 공급망을 완성할 계획이다.
dconnect@newspim.com