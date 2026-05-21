한병도, 삼성전자 노사합의에 "경제·산업 불확실성 해소…값진 성과"

AI 핵심 요약beta
- 한병도 더불어민주당 원내대표는 21일 삼성 노사 임단협 잠정 합의를 환영했다
- 한 원내대표는 6·3 지방선거를 국가 정상화 선택이라 규정하고 국민의힘 지방정부 심판을 호소했다
- 그는 극우의 5·18 모욕 처벌 법제화와 유정복 후보 가상자산 의혹 수사를 촉구했다
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"5·18 모욕 논란, 반국가 범죄…처벌 제도 추진"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표는 21일 삼성전자 노사의 임금·단체협약 잠정 합의와 관련해 "갈등 봉합을 넘어 우리 경제와 산업 전반의 불확실성을 줄인다는 점에서 매우 의미 있는 결과"라며 환영의 뜻을 밝혔다.
한 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "전 세계가 인공지능(AI) 패권 경쟁을 벌이는 상황에서 삼성전자 노사의 결단은 시장 신뢰와 산업 경쟁력을 지켜낼 값진 성과"라며 "노사 양측의 대승적 결단에 깊은 존중과 감사를 전한다"고 말했다. 이어 "정부의 역할도 의미 있었다"며 "상생의 정신이 산업 생태계 전반으로 확산되길 기대한다"고 강조했다.
그는 이어 6·3 지방선거 공식 선거운동 시작과 관련해 "이번 선거는 국가 정상화로 나아갈 것이냐, 내란 세력의 준동을 이어갈 것이냐를 선택하는 선거"라고 규정하며 지지를 호소했다. 이재명 정부 출범 이후 경제 지표 개선을 언급하며 "코스피가 7000선을 돌파하고, 1분기 GDP 성장률은 OECD 주요국 중 1위를 기록했다"고 평가했다.
국민의힘을 겨냥한 비판도 이어졌다. 한 원내대표는 "지난 4년 국민의힘 지방정부는 무능과 무책임의 극치였다"며 "이번 선거에서 '퇴행의 4년'을 반드시 끊어내야 한다"고 말했다.
극우 세력의 5·18 관련 모욕 논란에 대해서는 "민주주의와 헌정질서를 위협하는 중대한 반국가 범죄"라고 규정하고, 관련 행위를 처벌할 수 있는 법·제도 정비를 추진하겠다고 밝혔다.
유정복 인천시장 후보의 가상자산 재산 신고 누락 의혹과 관련해서는 "사실이라면 공직자윤리법, 공직선거법, 금융실명제법 위반에 해당한다"며 "즉각 후보직에서 사퇴하고 모든 보유 내역을 투명하게 공개해야 한다"고 촉구했다. 이어 수사당국의 신속한 수사를 요청했다.
한 원내대표는 "지방 권력 교체로 일 잘하는 지방정부를 세워야 할 때"라며 "민주당은 더 절실하고 겸손한 자세로 선거에 임하겠다"고 밝혔다.
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