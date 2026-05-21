LS에코에너지, 美 UL 인증 획득…데이터센터 진출 가속

AI 핵심 요약beta
- LS에코에너지가 21일 LSCV 통신 케이블의 UL 인증을 획득했다.
- AI 데이터센터와 스마트빌딩용 신호 전송 케이블이다.
- 북미 시장 공략을 위해 통신 제품 포트폴리오를 넓혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LS에코에너지가 베트남 생산법인 LSCV의 통신 케이블에 대해 미국 UL 화재안전인증을 획득했다고 21일 밝혔다.
인증을 받은 제품은 인공지능(AI) 데이터센터와 스마트빌딩의 출입통제, CCTV, 경보장치 등에 쓰이는 신호 전송 케이블이다. UL 인증은 미국 전기·전자 및 건축 자재 분야의 대표 안전 기준으로, 북미 시장 진입을 위한 필수 요건이다. 미국 데이터센터와 상업용 건물은 내부 배선에 통신과 전력 케이블이 함께 설치되는 구조가 많아 난연성과 안전 기준이 엄격하다.
LS에코에너지는 이전에 전력 케이블 UL 인증도 확보했으며, 북미 시장에서 전력과 통신 인프라 제품 포트폴리오를 확대해 왔다. LSCV는 이미 데이터 전송 케이블(UTP)을 북미 데이터센터에 공급 중이어서 기존 고객 네트워크를 바탕으로 신제품 판매를 추진할 계획이다.
회사는 최근 말레이시아와 베트남에서 글로벌 빅테크가 추진 중인 AI 데이터센터 프로젝트에 전력 케이블과 버스덕트를 공급하고 있다.
이상호 LS에코에너지 대표는 "고부가가치 제품 비중을 지속 확대하겠다"며, "특히 이번 인증을 계기로 데이터센터용 통신 제품 포트폴리오를 다변화해 미국 인프라 시장 공략에 속도를 내겠다"고 말했다.
kji01@newspim.com