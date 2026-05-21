금호타이어, 넷플릭스와 '안전 네컷' SNS 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 넷플릭스와 협업해 내달 5일까지 안전 네컷 SNS 이벤트를 진행했다
- 참여자는 집 안·집 밖 프레임으로 촬영 후 해시태그를 달아 인스타그램에 올리면 되고 추첨으로 100명을 선정했다
- 당첨자에게는 콘셉트별 굿즈 세트를 증정하며, 별도로 마제스티 솔루스 EDGE 구매 고객 대상 주유상품권 이벤트도 30일까지 진행했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 금호타이어가 넷플릭스와 협업해 SNS 이벤트를 진행한다. 내달 5일까지 '안전 네컷' 이벤트를 실시한다.
참여자는 집 안·집 밖 콘셉트의 전용 프레임으로 사진을 촬영한 뒤 지정 해시태그와 계정 태그를 붙여 개인 인스타그램 피드에 올리면 된다. 추첨을 통해 총 100명(프레임별 50명)을 선정한다.
집 안 프레임 당첨자에게는 쿠션, 머그컵, 수면 안대, 담요 등 실내용 굿즈 세트를, 집 밖 프레임 당첨자에게는 아웃도어 굿즈 세트를 증정한다.
이번 이벤트는 지난 3월 금호타이어가 넷플릭스와 맺은 기업 브랜드 파트너십의 연장선이다. 당시 진행한 시청 안내 캠페인 '넷!가이드'에서 넷플릭스 인기 시리즈 '오징어 게임' 참가자로 변신한 금호타이어 대표 캐릭터 또로, 로로, 또리가 이벤트 프레임과 경품에 담겼다.
한편 금호타이어는 프리미엄 컴포트 타이어 '마제스티 솔루스 EDGE' 출시 기념 이벤트도 진행 중이다. 해당 제품을 비롯해 마제스티X 솔루스를 2개 이상 구매한 고객에게 주유상품권(2개 구매 시 2만원, 4개 구매 시 4만원)을 30일까지 증정한다. 내달 30일까지 제품 구매 후기를 등록한 고객 중 선정자에게는 모바일 주유상품권(1등 100만원)을 주며, 참가자 전원에게 커피 기프티콘을 제공한다.
chanw@newspim.com