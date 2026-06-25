전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.25 (목)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

티모시 샬라메·사프디 감독, 첫 만남부터 해석까지…'마티 슈프림' Q&A 공개

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 티모시 샬라메가 주연한 영화 '마티 슈프림'이 여름 기대작으로 떠올라 스토리 Q&A를 공개했다
  • 조쉬 사프디는 탁구 문화 책과 꿈의 허무함에서 출발해 꿈·아메리칸 드림·개인주의의 한계를 탐구하는 영화라 밝혔다
  • 티모시 샬라메는 비웃음 속에 연기를 시작한 자신의 경험을 마티에 투영하며, 꿈에 헌신하지만 자기 이익을 좇는 복합적 인물로 이해했다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 티모시 샬라메 주연, 조쉬 사프디 감독 연출의 '마티 슈프림'이 올 여름 극장가 강렬한 기대작으로 떠올랐다. 두 사람은 신작 영화를 관객들이 더 재밌게 즐길 수 있는 스토리 Q&A를 공개했다. 

'마티 슈프림'은 아무도 존중해 주지 않는 꿈에 사로잡힌 마티 마우저가 최고가 되기 위해 지옥까지 가는 여정을 그린 대담하고 역동적인 영화다. 티모시 샬라메는 이 작품으로 제83회 골든 글로브 뮤지컬코미디 부문 남우주연상을 포함해 26관왕을 석권했다.

[사진=㈜마인드마크, ㈜하이브미디어코프]

먼저 이 프로젝트를 시작하게 된 계기를 묻는 질문에 조쉬 사프디 감독은 "과거 연출작인 '언컷 젬스'를 거의 10년 동안 준비했을 때 주변으로부터 비웃음을 샀고, 작품을 위해 살다가 촬영이 끝난 뒤에 몰려오는 공허함에 '꿈은 끝날 수 있는 건가? 우리는 왜 꿈을 꾸는 걸까?'에 대한 질문을 시작으로, 프로젝트를 마칠 무렵 현재의 아내가 선물한 20세기 중반 뉴욕의 탁구 문화에 관한 책을 접한 뒤 '마티 슈프림'의 이야기를 구상하게 되었다"고 비화를 밝혔다.

또 그는 "이 영화는 아메리칸 드림이자, 거칠고 투박한 개인주의에 관한 이야기"라고 전하며 "아메리칸 드림은 '누구든 노력하면 원하는 사람이 될 수 있다'는 가장 강력한 약속임과 동시에 결코 닿을 수 없는 목표를 끝없이 좇게 만들기도 한다"라고 설명했다.

이어 마티 마우저 캐릭터 구축과 관련한 질문에는 "'마티 슈프림'을 신화로 만들고 싶지 않았고, 아무도 믿어주지 않는 꿈을 좇는다는 것은 실제로 어떤 경험일까?"라는 물음을 통해 "믿음을 지키기 위해 어떤 대가를 치러야 하는지, 아무도 보지 못하는 위험과 굴욕은 무엇인지, 자신의 정체성을 단 하나의 목표와 완전히 동일시했을 때 실패가 얼마나 큰 상처로 돌아오는지를 다루고 싶었다"고 말했다.

[사진=㈜마인드마크, ㈜하이브미디어코프]

티모시 샬라메가 사프디 감독의 작품에 참여하게 된 계기도 화제를 모았다. '굿 타임', '언컷 젬스'를 통해 감독의 작품 세계에 매료됐던 그는 영화 준비 과정에서부터 감독과 함께 캐릭터라이징에 노력을 기울였다. 티모시 샬라메는 "아주 어릴 때 연기를 시작했을 무렵, 사람들은 비웃거나 온갖 이유를 대며 불가능함을 말했기에 마티 마우저 캐릭터에 깊이 공감할 수 있었다"고 밝히며 "꿈에 헌신하면서도 순전히 자기 이익을 위해 움직이는 사람들은 자기 자신만을 믿고 스스로를 지킨다"고 부연했다.

또한 '마티 슈프림' 프로젝트에 참여하면서 전적으로 조쉬 사프디 감독을 신뢰했음을 가감 없이 드러냈고 "마티에게 탁구는 단순한 스포츠가 아니며, 모든 것을 쏟아붓는 대상이자 자신을 표현하는 메타포다. 아무것도 없는 좁은 공간에서 본인이 가장 잘하는 단 한 가지가 곧 자신의 정체성이 되는 순간을 마티는 포착했고 몰두한 것이다"고 했다.

다음은 조쉬 사프디 감독 & 티모시 샬라메의 스토리 Q&A.

Q. '마티 슈프림' 프로젝트가 어떻게 시작되었나.

'언컷 젬스'를 거의 10년 동안 준비할 당시 사람들은 거의 비웃다시피 했지만, 저는 그 영화가 삶의 목적이라고 믿었고 완성하지 못하면 조롱했던 사람들의 말이 맞는 셈이 된다고 생각했죠. 그래서 다른 영화를 만들면서도 결국은 '언컷 젬스'를 완성하기 위해 살았습니다. 영화를 만드는 것 외에는 사생활도 없었고, 제 아내만이 끝까지 곁에서 지지해 줬습니다. 영화를 마칠 무렵, 아내가 20세기 중반 뉴욕의 탁구 문화에 관한 책을 선물해 줬는데 일자리를 구하지 못해 '허슬(hustle)'하며 살아가는, 아무도 믿어주지 않았지만 누구보다 자신의 꿈을 믿었던 사람들의 이야기였습니다. 그들을 보며 새로운 세계가 열렸습니다. 그리고 '언컷 젬스'가 끝난 뒤 밀려오는 공허함에 인터뷰에서 다음 작품을 묻는 질문을 받았을 땐 울음을 터뜨렸어요. 그 영화가 제 삶의 목적이었는데, 끝나버렸으니까요. 그때부터 스스로에게 질문하기 시작했습니다. "꿈은 끝날 수 있는 걸까? 우리는 왜 꿈을 꾸는 걸까?" 그 질문이 바로 '마티 슈프림'의 시작이었습니다. (조쉬 사프디)

Q. '마티 슈프림'은 아메리칸 드림에 관한 영화일까

'마티 슈프림'은 아메리칸 드림이자, 거칠고 투박한 개인주의에 관한 이야기입니다. 아메리칸 드림은 "누구든 노력하면 원하는 사람이 될 수 있다" 는 가장 강력한 약속이지만, 동시에 결코 닿을 수 없는 목표를 끝없이 쫓게 만들기도 합니다. 그럼에도 그 꿈을 믿는 순간, 출신이나 환경과 상관없이 더 위대한 사람이 될 수 있다고 믿게 되죠. 제2차 세계대전 이후 미국은 바로 그 믿음을 세상에 퍼뜨렸고, 마티 마우저는 그런 시대상이 만들어낸 인물입니다. 그는 전후 미국의 자신감과 오만함, 그리고 끝없는 야망을 상징합니다. (조쉬 사프디)

Q. 마티 마우저 캐릭터는 어떻게 만들어졌나

저를 비롯한 공동 각본가 로널드 브론스타인은 '마티 슈프림'으로 신화를 만들고 싶지 않았습니다. 우리가 탐구하고 싶었던 것은 훨씬 현실적인 질문이었기 때문입니다. "아무도 믿어주지 않는 꿈을 좇는다는 것은 실제로 어떤 경험일까?" 그 믿음을 지키기 위해 어떤 대가를 치러야 하는지, 아무도 보지 못하는 위험과 굴욕은 무엇인지, 그리고 자신의 정체성을 단 하나의 목표와 완전히 동일시했을 때 실패가 얼마나 큰 상처로 돌아오는지를 이야기하고 싶었습니다. (조쉬 사프디)

Q. '마티 슈프림'의 핵심 주제와 가장 큰 질문은? 

결국 이 영화는 행복에 관한 이야기입니다. 저는 행복을 마치 유령 같은 감정이라고 생각하는데요. 행복은 영원히 지속되지 않는 아주 짧은 순간일 뿐이지만, 바로 그 순간이 우리를 계속 살아가게 만들기 때문에 우리는 다시 그 행복을 느끼기 위해 살아가죠. 영화 속에서의 가장 순수한 행복 역시 성공이 아니라 사람과 사람의 연결에서 탄생합니다. 그럼에도 영화는 질문합니다. "과연 꿈은 정말 행복으로 이어질까요?" 마지막에 마티가 자신의 꿈 때문에 가장 외로운 사람이 되는 순간 개인주의의 한계를 깨닫습니다. 개인주의는 자유를 약속하지만, 반드시 우리를 자유롭게 만들지는 않습니다. 내가 꿈꾸었던 꿈이 결국은 나를 가두기도 하고요. 그래서 영화가 던지는 가장 중요한 질문은 "꿈을 좇는 삶은 자유인가, 아니면 집착인가?" 우리는 꿈을 통해 삶의 의미를 만들어 감과 동시에 그 꿈은 우리를 규정하기도 합니다. 마티는 자신의 꿈과 정체성을 하나로 묶어버린 사람이기 때문에 꿈이 흔들리는 순간, 자신의 존재 역시 함께 흔들리게 됩니다. (조쉬 사프디)

[사진=㈜마인드마크, ㈜하이브미디어코프]

Q. '마티 슈프림' 대본을 처음 읽었을 때 어떤 점이 가장 끌렸는지

'굿 타임', '언컷 젬스'를 보고 조쉬 사프디 감독의 작품 세계에 매료되었고, 오래전부터 꼭 함께 작업하고 싶었습니다. 마티 마우저 캐릭터는 선과 악으로 나눌 수 없는 인물이며, 그런 복합적인 캐릭터를 연기할 수 있다는 점이 가장 흥미로웠습니다. (티모시 샬라메)

Q. 배우로서 마티 마우저 캐릭터를 어떻게 이해했는지 

조쉬 사프디 감독을 만났을 때 그가 가장 처음 꺼낸 말은 "마티를 절대 색안경을 끼고 판단하지 말고, 항상 그의 관점에서 세상을 바라보라" 고 당부했죠. 저는 완전히 구원받는 영웅이나 끔찍한 악당 같은 전형적인 캐릭터를 연기하는 게 더 어려울 수 있다고 생각합니다. 매번 정확히 그 톤에만 맞춰야 하니까요. 반면에 마티는 엉망진창이고, 인간적이고, 진짜 같아요. 우리 모두 주변에 마티 같은 사람 한 명쯤은 있지 않나요? 때로는 영감을 주고, 자기 꿈에 헌신하면서도 무뢰배 같은, 순전히 자기 이익을 위해 움직이는 사람이요. 그런 인간 군상은 오직 자기 자신만을 믿고 스스로를 지켜야 해요. 어리고, 큰 꿈을 지녔지만 사람들이 그걸 믿어주지 않으니까요. 특히 그 꿈이 그리 대단히 신뢰를 주지는 않는 '탁구'라는 종목과 연관되어 있을 땐, 스스로를 책임지는 수밖에 없죠. 저에게는 그게 마티 캐릭터로 향하는 진입로였어요. 실례로 제가 아주 어릴 때 연기를 시작했을 때도, 사람들은 비웃거나 온갖 이유를 대며 불가능하다고 말했거든요. 그래서 마티에게 깊이 공감할 수 있었습니다. 또 뉴욕 출신으로서 나를 지켜주는 건 나밖에 없다고 생각했던 10대 후반과 20대 초반의 제 모습을 투영하기도 했습니다. (티모시 샬라메)

jyyang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
사진
이만희 신천지 총회장 구속 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국민의힘 책임당원 집단 가입 의혹을 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 구속됐다. 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시 정당법 위반 등 혐의를 받는 이 총회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고, 이날 밤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.  이 총회장은 지난 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 photo@newspim.com 이 사건을 수사한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 신천지가 '필라테스 프로젝트' 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 5만여 명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 의심하고 있다. 합수본에 따르면 20대 대선을 앞둔 2021년 7∼9월 신천지 신도 6482명이 입당한 것을 시작으로 2022년 1월 2873명, 2022년 12∼1월 3만5073명, 2023년 9월∼2024년 1월 1만2044명이 당원으로 가입한 것으로 조사됐다. 합수본은 신천지가 교회 건물 용도 변경을 비롯한 각종 교단 내 현안을 해결하기 위해 조직적으로 당원 가입을 진행했다고 보고 있다. 합수본은 이 총회장에 대해 지난 22일 구속영장을 청구했다. 앞서 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명이 이 총회장과 같은 혐의로 구속됐다. gdy10@newspim.com 2026-06-24 23:16

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동