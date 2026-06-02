'마티 슈프림', A24 역대 최고 수익 기록…글로벌 흥행 시동

AI 핵심 요약beta
- 티모시 샬라메가 주연한 영화 '마티 슈프림'이 글로벌 흥행 돌풍을 일으켰다
- 이 영화는 전 세계 1억9천만달러를 넘기며 A24 역대 최고 흥행 기록을 경신했다
- 샬라메의 강렬한 변신과 1950년대 뉴욕 감각적 연출로 호평을 받았고 국내 개봉은 7월 1일 예정이다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 티모시 샬라메 주연의 화제작 '마티 슈프림'이 글로벌 극장가를 뜨겁게 달구며 할리우드 대세 스튜디오 A24의 최고 흥행 기록을 새롭게 썼다.
아무도 존중해 주지 않는 꿈에 사로잡힌 마티 마우저가 최고가 되기 위해 지옥까지 가는 여정을 그린 대담하고 역동적인 영화 '마티 슈프림'이 글로벌 흥행 돌풍을 일으키며 역사를 다시 쓰고 있다.
'마티 슈프림'은 북미 개봉 이후 뜨거운 입소문과 함께 북미 9600만 달러, 전 세계 1억 9천만 달러 이상의 흥행 수익을 기록하며 할리우드 대세 스튜디오 A24의 역대 최고 흥행 기록을 경신하는 쾌거를 달성했다. 이는 아카데미 작품상을 수상하며 전 세계적인 신드롬을 일으킨 영화 '에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스'의 북미 7700만 달러, 전 세계 흥행 수익 1억 4천만 달러 흥행 수익을 뛰어넘은 성과로 더욱 화제를 모은다.
특히 티모시 샬라메는 '마티 슈프림'에서 기존 이미지를 완전히 뒤집은 강렬한 변신과 폭발적인 에너지로 작품을 이끌며 극찬을 받고 있다. 여기에 1950년대 뉴욕을 배경으로 한 감각적인 비주얼과 스타일리시한 연출, 강렬한 음악까지 더해지며 관객들 사이에서 '힙한 영화'라는 반응이 이어지고 있다.
현지 관객들은 "처음부터 끝까지 스릴 넘치는 경험. 티모시 샬라메의 세대를 초월하는 연기"(로튼토마토_Xav***), "스토리 전개와 연출 모두 완벽한 걸작이다. 배우들의 연기도 말할 것도 없다"(로튼토마토_Dov****), "숨 막히는 긴장감이 끝까지 이어진다. 훌륭한 시대적 배경과 사운드트랙이 돋보인다"(로튼토마토_Mic****) 등 뜨거운 호평을 남겼다.
영화 '마티 슈프림'은 7월 1일 국내 개봉 예정이다.
jyyang@newspim.com