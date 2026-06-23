[씨네톡] 최후의 굴욕 앞에 선 티모시 샬라메의 기개, '마티 슈프림'

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 티모시 샬라메 주연의 영화 '마티 슈프림'이 꿈 하나만 보고 달렸던 젊은이에게서 인생의 의미가 달라지는 지점을 포착한다.

22일 영화 '마티 슈프림'이 언론배급시사를 통해 국내에 최초 공개됐다. 1950년대 탁구 선수 마티 마우저가 모든 인생을 걸고 원대한 꿈과 목표를 향해 질주하는 과정을 그린다.

영화 '마티 슈프림'의 한 장면. [사진=㈜마인드마크, ㈜하이브미디어코프]

영화는 가족을 이루고 책임을 지는 것만이 인정받던 시절, 들끓는 열정을 가진 젊은이가 탁구 세계 선수권 대회에 도전하는 과정을 따라간다. 당장의 쾌락과 인생을 바꿀 기회 앞에 선 젊은이는 수많은 장애물 앞에서 좌절하고 스스로 모든 것을 망쳐 버리길 반복한다.

티모시 샬라메는 주인공 마티 마우저 역을 맡아 젊음의 치기와 열정을 끝까지 밀어붙인다. 삼촌의 구두 가게에서 일하며 정착하길 바라는 가족도, 어린 시절부터 함께 지내온 애인도, 그 어떤 억까(억지로 까다)도 그를 막지 못한다. 모두가 이해하지 못하지만 자신만의 목표를 위해 수단과 방법을 가리지 않는다.

영화 '마티 슈프림'의 한 장면. [사진=㈜마인드마크, ㈜하이브미디어코프]

마티는 영국 탁구 세계대회 오픈에서 우승을 자신하지만, 예상치 못한 우승후보의 등장으로 뼈아픈 실패를 마주한다. 그로부터 꼬여버린 사건들을 만회하기 위해 계속해서 무리수를 던지고, 주변 사람들까지 모두 져버린다. 젊은이의 꿈과 성공을 모두가 응원해야 하겠지만, 가족과 친구, 애인, 조력자들을 모두 이용하고 돌아서는 모습이 불쾌한 감정을 자극한다.

그 과정에서 빠른 전개와 폭발적인 에너지, 얼토당토않는 억까의 연속이 영화에 특유의 리듬감을 부여한다. 주인공은 탁구와 성공이라는 하나의 꿈에 꽂혀 중요한 관계와 결과들을 외면하고, 계속해서 주변 사람들을 배신한다. 관객들은 매 신마다 답답함과 통쾌함 사이에 감정의 롤러코스터를 타게 된다.

영화 '마티 슈프림'의 한 장면. [사진=㈜마인드마크, ㈜하이브미디어코프]

그럼에도 이 모든 과정들을 거쳐 마티가 얻게 되는 교훈은 분명하고도 뼈 아프다. 자신의 욕망을 향해 달리며 누구든 이용하고 상처를 입히지만 그 모든 업보는 결국 스스로에게 돌아온다. 쉽게 얻은 기회는 물론, 어렵게 어렵게 얻은 기회조차 경솔한 언행으로 날려버리는 20대 초반 청년을 보며 누군가는 자신의 젊은 시절을, 또 주변의 누군가를 떠올릴 지도 모른다.

영화 후반부, 마티는 사상 최악의 굴욕을 거쳐 또 한번의 초대형 굴욕으로 끝내 커리어를 망칠 위기에 처한다. 그 상황에서도 다시 최후의 기회를 향해 손을 뻗는 그의 기개에 스크린 안팎의 모두는 혀를 내두른다. 그리고 마지막 장면에서 그가 그토록 매달렸던 삶의 목표가 변하는 순간을 목도한다. 개인의 꿈이나 소망 같은 것은 뒷전으로 미루는 것이 당연했던 당시 시대상과 함께 별나고 무책임한 젊은이가 결국 어른이 돼가는 과정을 가장 스타일리시한 영화적 기법으로 만날 수 있다.

jyyang@newspim.com