티모시 샬라메 신작 '마티 슈프림', 7월 1일 국내 개봉

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 티모시 샬라메의 골든 글로브 남우주연상 수상작 '마티 슈프림'이 7월 1일 국내 개봉을 확정했다.

해외 개봉 당시 유수 영화제와 시상식에서 287개 부문의 후보로 오르고 44개 부문에서 수상하며 탁월한 작품성을 입증한 기대작 '마티 슈프림'이 7월 1일 개봉을 확정하면서 티저 포스터와 예고편을 공개했다.

먼저 이번에 공개된 포스터는 마티(티모시 샬라메)가 달리고 있는 역동적인 모습을 포착해 눈길을 끈다. 굳은 표정을 한 채 묵직한 가방을 들고 빠르게 달려가는 마티의 모습은 그가 엮인 사건에 대한 궁금증을 증폭시킨다.

[사진= ㈜마인드마크, ㈜하이브미디어코프]

포스터 속 "티모시 샬라메의 이번 세기 가장 경이로운 연기"(인디와이어) 라는 카피는 해외 개봉 당시 언론의 극찬을 받았던 티모시 샬라메의 변신을 짐작하게 한다. "A24 역대 최고 흥행작"이라는 문구 역시 '에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스', '미드소마', '미나리' 등 독창적이고 트렌디한 작품으로 신뢰를 쌓은 할리우드 스튜디오 A24의 최대 흥행작임을 명시해두고 있다.

함께 공개된 예고편은 속도감 있는 음악과 장면들이 어우러져 시종일관 눈과 귀를 사로잡는다. 여러 나라의 탁구 선수들이 모인 장소에서 기념 촬영을 하고 있는 마티의 모습과 함께 나오는 "난 삶의 목적이 있어"라는 대사는 마티의 견고한 야망을 드러낸다. 여기에 무언가에 쫓기는 듯한 마티의 모습이 이어져 러닝타임 내내 숨 돌릴 틈 없이 최대치로 내달리는 에너제틱한 영화의 탄생을 기대케 한다.

티모시 샬라메는 이 작품을 통해 전세계 남우주연상 26관왕을 기록하며 호평받았다. 골든 글로브 시상식을 비롯해, 해외 유수 영화제와 시상식에서 남우주연상을 수상하는데 성공한 티모시 샬라메는 주연뿐 아니라 제작으로도 참여했다. "티모시 샬라메 커리어 사상 최고의 열연"(뉴욕 매거진/벌처), "의심의 여지 없이 올해 최고의 연기를 펼친 티모시 샬라메"(런던 이브닝 스탠다드) 등 언론의 호평을 받기도 했다.

[사진= ㈜마인드마크, ㈜하이브미디어코프]

"꿈을 향해 지옥으로 날아오르다" 라는 문구는 탁구로 인생 역전을 꿈꾸며 누구도 무시 못할 성공을 손에 넣기 위해 애쓰는 마티에게 어떤 일들이 벌어질지 궁금증을 증폭시킨다. 특유의 아드레날린 넘치는 연출과 예측 불가한 전개로 최고의 몰입감을 끌어내 "조쉬 사프디가 올해 최고의 영화를 만들어냈다!"(뉴욕포스트) 등의 극찬을 받은 조쉬 사프디 감독의 완성도 높은 연출에 대한 기대감도 높다. 여기에 케이 역 기네스 펠트로와 레이첼 역 오데사 아지온 등 개성 강한 조연 캐릭터들의 면면은 이들이 선보일 최고의 앙상블을 주목하게 한다.

'마티 슈프림'은 아무도 존중해 주지 않는 꿈에 사로잡힌 마티 마우저가 최고가 되기 위해 지옥까지 가는 여정을 그린 대담하고 역동적인 영화다. 7월 1일 국내 개봉 예정이다.

jyyang@newspim.com