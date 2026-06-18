'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 메인 예고 공개…10억뷰 티저 비밀은?

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 전 세계에 동시에 메인 예고편을 공개하고, 팬들의 궁금증을 자극하는 스페셜 리플렉션 포스터까지 선보이며 뜨거운 관심을 모으고 있다.

먼저 공개된 스페셜 리플렉션 포스터에는 떠오르는 태양과 함께 새로운 날을 맞이한 도심 한 켠, 누군가를 응시하고 있는 '스파이더맨/피터 파커'(톰 홀랜드)의 모습이 담겨 눈길을 끈다. 모두가 '피터 파커'란 존재를 잊고 오직 히어로 '스파이더맨'만을 기억하는 세상을 상징적으로 담아낸 이번 포스터는 새로운 도약을 예고하는 그의 앞에 어떤 이야기가 펼쳐지게 될지 궁금증을 자아낸다.

[사진=소니 픽쳐스]

메인 예고편에는 공개 24시간 만에 7억 뷰를 돌파하고 영화 예고편 최초 누적 조회수 10억 뷰를 기록한 티저 예고편 속 숨겨진 비밀들을 공개하며 전 세계 팬들의 이목을 집중시킨다.

이번 예고편에는 DNA 변이로 통제 불가한 힘에 눈뜨게 된 '스파이더맨/피터 파커'가 이를 해결하기 위해 '브루스 배너'(마크 러팔로)를 찾는 장면으로 시작해 흥미를 자아낸다. 이어 알 수 없는 에너지가 도심 전체와 시민들을 덮친 후, 모두에게 잊힌 '피터 파커'를 기억하는 듯한 의문의 메시지는 그를 깊은 혼란에 빠뜨리고 예측 할 수 없는 위협을 암시하며 긴장감을 고조시킨다.

여기에 DNA 변이를 억제하는 장치가 풀리고 '헐크'가 된 '브루스 배너'가 '스파이더맨'을 노리며 폭주함은 물론 'MJ'(젠데이아 콜먼)를 노리는 정체불명의 적들의 등장, 'MJ'를 지키기 위해 '스파이더맨'의 모습으로 다시 마주하게 되는 장면까지 담기며 약 2분 30초 분량의 메인 예고편은 한순간도 눈을 뗄 수 없는 몰입감을 선사한다.

특히 "네가 너인 걸 사랑하는 거야. 그걸 절대 잊지 말렴. 네가 아무리 강한 힘을 손에 넣는다 해도" 란 '메이 큰엄마'의 말을 되새기며 소중한 이들을 지키기 위해 나서는 '스파이더맨/피터 파커'의 모습은 앞으로 펼쳐질 이야기에 대한 기대감을 더욱 높인다.

올여름 극장가를 압도할 단 하나의 기대작 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 오는 7월 개봉 예정이다.

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