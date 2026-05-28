'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', "시리즈 통틀어 최고의 액션" 기대감

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 7월 개봉을 앞둔 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 첫 촬영의 순간을 담은 현장 비하인드와 함께 시리즈 사상 최고의 액션을 예고하는 인터뷰 영상을 공개했다.

28일 공개된 영상에는 도심 한복판을 가로지르는 스펙터클한 액션 시퀀스와 이를 완성하기 위해 모든 것을 쏟아붓는 톰 홀랜드, 데스틴 크리튼 감독의 열정이 담겼다. 특히 영상의 도입부에 "시리즈 통틀어 최고의 액션. 거의 모든 스턴트를 현장에서 직접 찍었다"란 톰 홀랜드의 한마디는 영화를 기다리는 전 세계 팬들의 기대감을 자극한다.

[사진=소니 픽쳐스]

이어 거대한 화염을 뛰어넘고 달리는 차 위에서 긴장감 넘치는 액션을 수행하는 것은 물론 수많은 팬들 앞에서 강도 높은 와이어 액션을 소화하는 톰 홀랜드의 촬영 현장 비하인드가 공개되어 시선을 집중시킨다. 온몸을 불태우며 매진하는 그의 모습을 통해 한층 높아진 작품의 완성도를 짐작게 한다.

데스틴 크리튼 감독 또한 스케일이 돋보이는 오프닝 액션씬에 대해 "촬영하는 내내 정말 즐거웠다"라고 전하며 이번 작품의 높은 퀄리티에 강한 자신감을 드러냈다. 더불어 감독은 촬영 현장을 보기 위해 수많은 인파가 몰려들었던 순간을 회상하며 "이 작품이 전 세계 팬들에게 얼마나 소중한 의미인지 다시 한번 깨닫는 계기가 되었다"라고 덧붙여 이번 작품의 남다른 의의를 되새겼다. 여기에 톰 홀랜드 역시 "관객분들도 현장에서 함께하는 기분일 것"이라며 생생하고 압도적인 현장감에 대한 확신을 보여 올여름 극장가를 완벽히 장악할 블록버스터의 귀환을 알리고 있다.

[사진=소니 픽쳐스]

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 공개 24시간 만에 누적 7억 1860만 회 조회수를 돌파한 것은 물론, 영화 예고편 최초로 누적 조회수 10억 회 돌파라는 놀라운 기록을 달성하며 올 7월 가장 기대되는 화제작으로 손꼽히고 있다. '샹치와 텐 링즈의 전설'로 스타일리시한 액션을 선보였던 데스틴 크리튼 감독이 연출을 맡고, 완벽한 싱크로율을 보여준 톰 홀랜드가 다시 한번 '피터 파커'이자 '스파이더맨'으로 열연을 펼친다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 오는 7월 개봉 예정이다.

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