전주세계소리축제 '소리천사' 추가 모집…축제현장 운영 참여

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기획·무대·홍보 등 6개 분야 선발…7월 3일까지 공식 홈페이지 접수

봉사시간 인정·숙소 지원 등 혜택 제공…관람객과 예술인 잇는 가교 역할

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전주세계소리축제 조직위는 오는 8월 12~16일 개최되는 2026 전주세계소리축제를 함께 만들어갈 자원봉사자 '소리천사'를 7월 3일까지 추가 모집한다고 25일 밝혔다.

소리천사는 축제 현장의 원활한 운영을 지원하고 관람객과 아티스트를 가장 가까이에서 연결하는 자원봉사자로 매년 축제의 성공적인 개최를 뒷받침하는 핵심 역할을 맡아왔다.

지난해 소리천사 활동[사진=조직위] 2026.06.25 gojongwin@newspim.com

지원 자격은 만 18세 이상(2007년생 이상)으로 축제 공식 일정 기간 동안 자원봉사 활동이 가능한 사람이면 누구나 가능하다. 신청은 소리축제 공식 홈페이지 내 소리천사 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.

모집 분야는 ▲기획팀▲무대팀▲행사팀▲홍보·마케팅팀▲행정팀▲기록 분야 등 6개 분야다.

기획팀은 프로그램 운영과 아티스트 케어, 백스테이지 운영을 지원하며 무대팀은 공연장 장비 관리와 무대 전환 업무를 담당한다. 행사팀은 종합안내소 운영과 차량 출입 관리, 환경 운영을 맡는다.

또 홍보·마케팅팀은 프레스센터 운영과 기자회견 지원, 설문조사, 티켓 매표, SNS 콘텐츠 제작 등을 수행하고 행정팀은 기념품 판매 부스와 리셉션 운영을 지원한다.

기록 분야는 소리천사들의 활동과 축제 현장을 사진과 영상으로 담아내는 역할을 맡는다.

서류심사 결과는 7월 6일 발표된다. 온라인 비대면 면접은 7월 8일 진행된다. 최종 합격자는 7월 10일 발표될 예정이다.

선발된 소리천사는 오리엔테이션과 팀별 교육, 발대식을 거쳐 8월 11일부터 16일까지 축제 현장에서 활동한다. 이후 해단식과 우수 소리천사 시상이 진행된다. 8월 21일에는 네트워크 파티를 통해 활동 경험을 공유하는 시간도 마련된다.

참여자에게는 유니폼과 ID카드, 가방, 모자 등 활동 물품이 제공되며, 1365자원봉사포털 봉사시간 인정과 식사·간식 지원, 우수 활동자 시상 등의 혜택이 주어진다. 지역 외 참가자에게는 숙소도 지원된다.

gojongwin@newspim.com