전주세계소리축제, 프로그램 발표…'소리의 숨결, 모아 판으로'

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판소리·월드뮤직·창극 어우러진 참여형 축제 프로그램 확대

8월 12~16일 개최…전통예술과 글로벌 음악 교류의 장 마련

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주세계소리축제 조직위가 오는 8월 12일부터 16일까지 전북자치도 일원에서 열리는 제25회 축제 준비에 본격 나섰다.

전주세계소리축제조직위원회는 16일 한국소리문화의전당에서 프로그램 발표회를 열고 올해 축제의 주제를 '소리의 숨결, 모아 판으로'로 정하고 다양한 기획공연과 해외 초청공연, 참여형 프로그램을 선보인다고 밝혔다.

올해 축제는 25회차를 기념해 전통음악을 기반으로 세계 음악과 교류해 온 소리축제의 역사를 되돌아보고, 예술가와 관객이 함께 어우러지는 참여형 축제로 꾸며진다. 기존 개·폐막 공연 형식을 벗어나 모두가 함께 즐기는 열린 무대도 마련된다.

전주세계소리축제 포스터[사진=조직위]2026.06.16 lbs0964@newspim.com

대표 프로그램인 '판소리 다섯바탕'은 올해 새롭게 재구성된다. 기존 완창 중심 공연에서 벗어나 줄타기와 사자놀이, 판소리 주요 대목, 판굿이 어우러진 '판놀음' 형식으로 관객과 함께 호흡하는 무대를 선보인다. 장문희, 송재영, 김차경, 왕기석, 김세미 명창이 참여한다.

젊은 소리꾼들의 무대인 '젊은판소리 다섯바탕'과 전통 산조의 진수를 만날 수 있는 '산조의 밤', 신진 국악인 발굴 프로그램인 '소리 프론티어'도 주요 프로그램으로 운영된다.

국내 초청공연으로는 남원시립국악단의 창극 '아버지의 해방일지'를 비롯해 '여성농악-안녕 평안굿', 고창농악보존회의 '만두레 풍장굿', 강릉단오굿보존회의 공연 등이 준비됐다. 심수봉과 어반자카파 공연도 관객들을 만난다.

월드뮤직 분야에서는 '쇼팽&아리랑'을 비롯해 캐나다 포크밴드와 소리꾼 송봉금의 협업 무대, 인도 바이올리니스트 요츠나, 말라위 출신 마달리초 밴드 등 다양한 해외 아티스트들의 공연이 펼쳐진다.

이와 함께 소리축제는 '찾아가는 소리축제'를 통해 전북 13개 시·군을 순회하며 문화 소외계층을 위한 공연을 진행한다. 전주 한옥마을과 덕진공원 등에서 열리는 '소리 프린지', 어린이 대상 참여형 예술 프로그램도 운영할 예정이다.

또한 국내 음악인의 해외 진출을 지원하는 유통 플랫폼 사업과 쇼케이스 프로그램도 마련해 우리 전통음악의 세계화에도 힘을 보탤 계획이다.

최철 조직위원장은 "25회를 맞은 소리축제가 대한민국 대표 전통음악축제로서 위상을 더욱 확고히 하고 있다"며 "전통성과 현대성, 세계성을 아우르는 다양한 프로그램으로 관객들을 만날 것"이라고 말했다.

김정수 집행위원장은 "올해 축제는 판소리가 태어난 본래의 소리판과 놀이판 정신을 되살리는 데 중점을 뒀다"며 "도민과 관객 모두가 함께 즐기고 공감하는 축제가 되도록 준비하겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com