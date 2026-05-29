전주세계소리축제, 판소리·월드뮤직 '렉처콘서트' 참가자 모집

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영화 '서편제'·포르투갈 파두까지 세계 음악 흐름 조명 프로그램 운영

소리축제 25주년 맞아 시청각 해설형 음악강연·무료 참가자 모집

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주세계소리축제가 판소리와 세계 음악을 깊이 있게 조명하는 '월드뮤직 렉처콘서트'를 열고 참가자를 모집한다.

전주세계소리축제는 오는 6월 10일부터 7월 1일까지 매주 수요일 오후 7시 전주 연화정도서관에서 '2026 월드뮤직 렉처콘서트'를 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 프로그램은 소리축제의 핵심 콘텐츠인 판소리와 월드뮤직을 시민들이 보다 쉽고 흥미롭게 이해할 수 있도록 마련된 사전 붐업 프로그램이다.

콘서트 안내[사진=전주세계소리축제]2026.05.29 lbs0964@newspim.com

음악 감상과 함께 전문가 해설, 영상 및 아카이브 자료를 활용한 시청각 중심 렉처콘서트 형식으로 진행된다.

특히 올해는 소리축제 25주년 특별기획으로 판소리와 세계 각국의 월드뮤직을 교차 편성해 장르의 경계를 넘어서는 소리축제만의 음악적 정체성과 확장성을 선보일 예정이다.

프로그램은 총 4회로 운영되며 참가비는 무료다. 참가 신청은 오는 29일 오후 1시부터 소리축제 공식 홈페이지를 통해 선착순 접수로 진행된다.

첫 강연인 6월 10일에는 최동현 군산대학교 명예교수가 저서 '판소리 길라잡이'를 바탕으로 판소리의 역사와 미학, 주요 특징을 소개한다. 다양한 시청각 자료를 활용해 판소리를 처음 접하는 시민들도 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다.

6월 17일에는 신경아 음악여행 작가가 '세상의 끝에서 만난 음악'을 주제로 세계 각국에서 경험한 음악과 문화 이야기를 들려준다.

이어 6월 24일에는 김명곤 전 문화관광부 장관이 영화 '서편제'를 중심으로 판소리와 소리꾼의 삶에 대한 이야기를 전한다. 영화 장면과 음악 자료를 함께 감상하며 판소리의 서사성과 예술적 의미를 조명할 예정이다.

마지막 강연인 7월 1일에는 황윤기 월드뮤직 평론가가 저서 '포르투갈의 노래 파두'를 중심으로 포르투갈 대표 음악 장르인 파두(Fado)의 역사와 정서를 소개한다.

김정수 소리축제 집행위원장은 "이번 렉처콘서트는 판소리와 월드뮤직을 통해 소리축제가 지향해온 음악적 가치와 정체성을 시민들과 공유하기 위해 마련됐다"며 "축제 25주년을 앞두고 깊이 있는 음악 감상과 문화적 경험을 선사하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com