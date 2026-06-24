10년간 아이들 '통일·북한' 인식 바뀌었는데…통일교육은 '제자리걸음'

통일 필요성 낮아지고 북한 경계 인식 커져…수업은 여전히 강의·동영상 중심

'민족적 당위'보다 전쟁 위협·경제 부담 주목…참여형 교육 전환 필요

"민족적 당위보다 한반도 현실 이해하고 토론하는 교육 필요"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 6·25 전쟁 76주년을 맞은 가운데 초·중·고 학생들의 북한·통일에 대한 인식이 최근 10년간 당위성보다 안보와 비용 등 실익을 따지는 방향으로 바뀐 것으로 나타났다. 학생들이 통일을 자신의 삶과 연결해 더 구체적으로 묻기 시작한 만큼 통일교육도 학생들의 질문에 답하는 방식으로 전환해야 한다는 지적이 나온다.

2014·2025년 통일교육 실태조사 결과. [AI 일러스트=챗GPT]

◆ 통일 인식 10년새…협력보다 '경계', 민족보다 '안보'

통일부와 교육부가 공동 실시한 2025년 학교통일교육 실태조사에 따르면 학생 가운데 통일이 필요하다고 답한 비율은 49.7%, 필요하지 않다는 응답은 37.9%였다. 2014년 첫 조사에서는 통일 필요 응답이 53.5%, 불필요 응답이 19.7%였다. 10년 전과 비교하면 통일이 필요하다는 인식은 줄고 부정적인 인식은 높아진 것이다.

북한을 바라보는 시선도 달라졌다. 2014년 조사에서는 북한을 '협력 대상'(48.8%) 또는 '지원 대상'(14.5%)으로 본 응답이 '적대시 대상'(26.3%)보다 많았다. 그러나 2025년 조사에서는 북한을 '경계·적대 대상'으로 본 응답이 56.8%로 '협력·도움 대상'(39.4%)보다 높았다.

통일이 필요한 이유도 민족적 당위보다 안보 현실에 가까워졌다. 2014년에는 '전쟁 위협 등 불안감 탈피'(25.8%), '국력이 더 강해질 수 있기 때문'(24.7%), '한민족'(18.9%) 등이 고르게 나타났지만 2025년에는 '전쟁위협 해소'가 32.0%로 가장 많았다. 이어 '선진국 진입'(20.2%), '같은 민족'(13.9%) 순이었다.

통일을 원하지 않는 이유는 더 현실적이었다. 2025년 조사에서는 '사회적 문제 발생'(28.6%), '경제적 부담'(21.9%), '정치제도 차이'(19.9%) 순으로 나타났다. 통일교육에서 배우고 싶은 내용도 2014년 '북한의 생활 모습'(38.9%)에서 2025년 '통일이 가져올 이익'(51.9%)으로 이동했다.

판문점 공동경비구역(JSA). [사진=청사사진기자단]

◆ "우리의 소원"으론 부족…"통일교육, 주입 아닌 이해"

학생들의 인식은 달라졌지만 교육 방식은 크게 바뀌지 않았다. 2014년 학생들이 경험한 통일교육은 시청각 교육(64.2%)과 강의식 수업(48.8%)이 중심이었다. 최근 조사에서도 학교 통일교육은 강의식 설명(76.6%)과 동영상 시청(66.8%)에 머무는 경우가 많았다.

하지만 학생들이 통일을 경제적 부담과 사회적 갈등처럼 자신의 삶과 연결된 문제로 받아들이기 시작한 만큼 일방향 수업만으로는 한계가 있다는 지적이 나온다. 교사들도 퀴즈, 통일 관련 게임, 이벤트 등 참여형 방식(55.7%)이 가장 효과적일 것으로 봤다. 실감형 콘텐츠 활용이 필요하다는 응답도 학생 42.8%, 교사 53.0%로 높았다.

김지수 한국교육개발원 선임연구위원은 "최근 학교 현장의 통일교육은 과거에 비해 관심과 열기가 낮아진 상황"이라며 "교사와 학생, 학부모 세대까지 대부분 한국전쟁을 직접 경험하지 않은 전후 세대가 되면서 분단 문제가 학생들에게 상대적으로 먼 과거의 일로 받아들여지는 경향이 있다"고 설명했다.

그러면서 "학생들은 북한을 정치·경제·사회문화적으로 우리와 차이가 큰 대상으로 인식하는 경우가 많고 이러한 인식은 통일 이후 부담에 대한 우려로 이어질 수 있다"며 "통일교육은 민족적 당위성이나 선의에만 기대기보다 한반도의 현실과 평화의 의미를 학생들이 스스로 이해하고 토론할 수 있는 방향으로 나아갈 필요가 있다"고 진단했다.

구체적으로는 "정전협정문과 남북관계 주요 문서 등을 수업 자료로 활용하면 한반도가 전쟁이 완전히 끝난 상태가 아니라 정전 체제 속에 있다는 점을 구체적으로 이해할 수 있다"며 "통일과 평화의 문제를 현재의 삶과 연결된 문제로 생각해 볼 수 있을 것"이라고 제언했다.

양질의 통일교육을 위해서는 교사의 교육활동을 보호할 장치도 중요하다고 강조했다. 김 선임연구위원은 "현행 통일교육지원법에는 자유민주적 기본질서를 침해하는 내용의 통일교육에 대해 시정 요구나 고발이 가능하도록 한 규정이 있다"며 "교사로서는 해석의 여지 때문에 수업 운영에 부담으로 작용할 수 있다. 비판적으로 성찰하는 통일교육이 이뤄지려면 교사들이 안정적으로 수업할 수 있는 여건도 함께 검토해야 한다"고 강조했다.

jane94@newspim.com