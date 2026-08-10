아이센스, 서울국제여성영화제 14년 연속 공식 후원

AI 핵심 요약beta
- 아이센스가 10일 서울국제여성영화제 공식 후원에 나섰다.
- 올해로 14년 연속 후원하며 20일부터 26일까지 행사를 지원한다.
- 케어센스 에어 제공과 혈당 관리 캠페인을 함께 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아이센스가 오는 20일부터 26일까지 열리는 '제28회 서울국제여성영화제'를 공식 후원한다.
아이센스는 10일 올해 서울국제여성영화제 공식 후원사로 참여한다고 밝혔다. 회사의 영화제 후원은 올해로 14년 연속이다.
서울국제여성영화제는 1997년 제1회를 시작으로 올해 28회째를 맞는다. 올해 행사는 메가박스 신촌과 한국영상자료원에서 열린다. 아이센스 측은 서울국제여성영화제를 세계 최대 규모의 국제여성영화제로 소개하며 여성 영화를 통해 영화의 다양성을 확대하는 행사라고 설명했다.
아이센스는 이번 영화제에서 연속혈당측정기(CGM) '케어센스 에어(CareSens Air)'를 제공하고 혈당 관리와 당뇨 인식 개선을 위한 온·오프라인 캠페인을 진행한다.
캠페인은 소셜네트워크서비스(SNS) 이벤트와 메가박스 신촌 상영관 일대에서 열리는 현장 이벤트로 구성된다. 현장 행사는 영화제 기간인 8월 20~26일 진행될 예정이다.
캠페인은 올해 영화제 슬로건인 'F를 상상하다'와 연계했다. 영화제는 새로운 F의 언어로 빛의 깜박임을 의미하는 'Flicker'를 제시했다. 고정된 이미지가 아닌 빛의 미세한 떨림에서 영화가 만들어지는 것처럼 변화 과정에서 새로운 가능성이 시작된다는 의미를 담았다는 설명이다.
아이센스는 이를 지속적으로 변화하는 혈당의 흐름과 연결해 꾸준한 확인과 관리의 중요성을 알린다는 계획이다.
아이센스 관계자는 "서울국제여성영화제가 지향하는 다양성과 연대의 가치에 깊이 공감하며 10년이 넘는 기간 동안 뜻을 함께해왔다"며 "빛의 깜박임이 모여 한 편의 영화가 되듯 일상의 작은 변화를 연속으로 읽어내는 것이 건강한 삶을 이해하는 시작이 될 수 있다는 메시지를 관객들과 나누고자 한다"고 말했다.
아이센스는 이번 후원을 건강 관련 사회적 가치 확산을 위한 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 활동의 하나로 추진하고 있다. 회사는 문화예술 분야 후원을 지속한다는 방침이다.
'케어센스 에어'는 팔에 센서를 부착하면 스마트폰 애플리케이션을 통해 혈당 정보를 확인할 수 있는 연속혈당측정기다. 아이센스에 따르면 이 제품은 독일과 영국, 벨기에 등을 포함한 10개국에서 보험 등재를 완료했다.
dconnect@newspim.com