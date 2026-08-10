혼다코리아, 100대 한정 특별 프로모션…최대 600만원 혜택

AI 핵심 요약beta
- 혼다코리아가 10일 8월 한 달 특판을 시작했다.
- 100대 한정으로 최대 600만원 혜택을 제공했다.
- 무이자 할부·캐시백·쿠폰 등 온라인 적용했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 혼다코리아가 8월 한 달간 100대 한정으로 최대 600만원 상당의 구매 혜택을 제공하는 특별 프로모션을 진행한다.
혼다코리아는 무이자 할부와 캐시백, 액세서리 무상 제공, 엔진오일 쿠폰 등을 포함한 자동차 구매 특별 프로모션을 실시한다고 10일 밝혔다.
신한금융 제휴 무이자 할부는 어코드 하이브리드와 CR-V 하이브리드 2WD, 파일럿 블랙 에디션을 대상으로 최대 60개월까지 제공된다. 60개월 할부 기준 월 납입금은 어코드 하이브리드 약 36만원, CR-V 하이브리드 2WD 약 42만원, 파일럿 블랙 에디션 약 65만원이다.
삼성카드로 차량 구입 비용을 일시불 결제하면 결제 금액의 6%를 캐시백으로 제공한다. 전 차종 구매 고객에게는 6년 6만km 엔진오일 쿠폰을 제공하고, 재구매 고객에게는 200만원 추가 할인도 적용한다.
어코드 하이브리드와 CR-V 하이브리드 2WD 구매 고객에게는 전용 액세서리도 한정 수량으로 무상 제공한다.
어코드 하이브리드는 56만원 상당의 스탭 가니쉬를, CR-V 하이브리드 2WD는 스탭 가니쉬와 크로스 바, 러닝 보드 등 총 195만원 상당의 액세서리 3종을 무상 장착한다.
혼다코리아는 전 차종을 온라인 플랫폼을 통해 판매하고 있다. 이번 8월 프로모션 역시 온라인 플랫폼을 통해 적용된다.
chanw@newspim.com