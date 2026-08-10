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폭염의 청구서…현대百, 5년간 전력비 최대 5000억 증가 추산

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AI 핵심 요약

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  • 현대백화점은 10일 폭염 장기화로 운영비가 5년 내 최대 5016억원 늘 수 있다고 했다.
  • 신세계는 이상기온으로 광주신세계 자산 손실률이 2050년 7.85%에 이를 수 있다고 했다.
  • 롯데쇼핑은 기후위험 손실이 2090년 15.25%까지 커질 것으로 추산했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전력단가·냉방 수요 증가에 운영비 확대
신세계·롯데쇼핑도 자산 손실 수치화

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 폭염이 장기화하면서 백화점의 냉방·전력 비용 부담도 커질 전망이다. 현대백화점은 폭염 증가로 전력단가가 오르고 냉방 수요가 늘 경우 향후 5년 이내 운영비가 누적 최대 5000억원가량 증가할 수 있다고 추산했다. 여름철 기온 상승이 점포 운영비와 에너지 관리 부담을 키우면서 백화점의 비용 구조에도 영향을 주는 모습이다.

◆ 냉방 수요 늘수록 운영비 부담

10일 백화점 업계에 따르면 주요 백화점들은 이상기온이 영업에 미칠 영향을 단순한 계절 변수에서 재무적 손실로 구체화하고 있다. 폭염에 따른 냉방·전력비 증가부터 점포 자산의 손실 가능성까지 시나리오별로 계산하며 기온 상승이 실제 비용에 미칠 영향을 따져보는 것이다.

특히 현대백화점은 지난 6월 발간한 지속가능경영보고서에서 폭염 증가를 주요 위험 요인으로 분류하고 전력단가 상승과 냉방 수요 증가에 따른 재무 영향을 분석했다. 이에 따라 향후 5년 이내 운영비가 누적 3703억6000만~5016억1000만원 증가할 수 있다고 추산했다.

[AI 인포그래픽=김정인 기자]

현대백화점이 폭염에 따른 직접적인 재무 영향으로 꼽은 것은 운영비 증가다. 기온이 높아질수록 냉방 수요가 늘고 전력비도 함께 증가하면서 점포 운영 부담이 커질 수 있다고 봤다.

현대백화점의 2025년 판매비와관리비 가운데 수도광열비는 약 843억원으로 집계됐다. 실제 이상기후가 전력 사용량을 늘린 사례도 나타났다. 현대백화점은 2025년 2월과 7월 이상기후 영향으로 전기 사용량이 전년 대비 증가했다고 설명했다.

현대백화점은 기후변화가 운영비뿐 아니라 설비투자와 금융비용, 매출 구조에도 영향을 줄 수 있다고 보고 있다. 폭염이 길어지고 전력 가격까지 오를 경우 점포 운영 과정에서 부담해야 할 비용이 함께 커질 수 있다는 판단이다.

◆ 기온 4도 오르면 영업 불확실성 커져

현대백화점은 기온 상승 정도에 따라 점포에 미치는 영향이 어떻게 달라지는지도 분석했다. 지구 평균기온이 1.5도, 2.0도, 4.0도 오르는 3가지 상황을 가정해 점포 운영과 공급망, 소비 패턴, 재무성과 등에 미칠 영향을 살폈다.

가장 높은 4.0도 상승 상황에서는 기상이변에 따른 충격과 불확실성이 커져 안정적인 사업 운영에도 부담이 될 것으로 내다봤다. 반면 1.5도 상승 상황에서는 기상이변 자체보다는 탄소 규제와 시장 변화에 대응하는 과정에서 발생하는 비용 부담이 상대적으로 클 것으로 분석했다.

이는 폭염을 단순히 여름철 냉방비 증가 문제로만 볼 수 없다는 의미다. 기온 상승 폭이 커질수록 점포 운영과 공급망 등 백화점 사업 전반에 미치는 영향도 확대될 수 있다.

현대백화점 더현대 서울 외부 전경. [사진=현대백화점]

◆ 신세계는 자산 손실률 7.85%

신세계는 이상기온이 점포 자산에 미칠 영향을 점포별로 분석했다. 회사는 지속가능경영보고서에서 강남점과 센텀시티, 광주신세계, 대구신세계, 대전신세계 Art & Science 등 주요 5개 사업장을 대상으로 기후위험에 따른 예상 손실을 계산했다.

탄소 배출이 높은 상황을 가정한 분석에서는 2050년 광주신세계의 이상기온에 따른 연평균 예상 자산 손실률이 7.85%로 5개 사업장 가운데 가장 높았다. 이는 이상기온으로 발생할 수 있는 자산 손실을 현재 자산금액과 비교한 수치다.

같은 상황에서 5개 사업장의 이상기온 손실률은 탄소 배출이 낮은 상황보다 평균 약 1.9%포인트 높아질 것으로 분석됐다. 기온 상승이 심해질수록 점포 자산이 입을 수 있는 손실도 커질 수 있다는 전망이다.

◆ 롯데쇼핑도 이상기온 장기 손실 추산

롯데백화점을 운영하는 롯데쇼핑도 지속가능경영보고서에서 이상기온과 가뭄, 산불 등 6개 기후위험이 사업에 미칠 영향을 분석했다.

탄소 배출이 높은 상황을 가정하면 기후위험에 따른 연평균 자산 손실률은 2030년 10.85%에서 2050년 14.65%, 2090년 15.25%까지 높아질 것으로 추산됐다. 롯데쇼핑은 모든 분석 시나리오에서 2030~2060년 기후위험에 따른 손실 비용이 증가할 것으로 내다봤다.

이미 나타나는 변화도 있다. 롯데쇼핑은 이상기온으로 의류와 식품 등 계절상품의 수요가 달라지고 있으며 냉·난방 에너지 비용도 소폭 증가했다고 밝혔다. 기온 상승의 영향이 점포 운영비뿐 아니라 소비 패턴에도 나타나고 있다는 설명이다.

백화점업계가 폭염을 바라보는 시각도 달라지고 있다. 과거에는 여름철 냉방비 증가와 같은 계절적 비용으로 여겼다면 이제는 장기간 누적되는 운영비와 자산 손실까지 따져야 할 변수로 보고 있다. 특히 대규모 영업공간을 운영하는 백화점 특성상 기온 상승과 에너지 가격 변화가 비용 구조에 미치는 영향은 갈수록 커질 것으로 예상된다.

kji01@newspim.com

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Z폴드8 사전예약 美 30%↑ [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 신형 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드8'이 국내를 넘어 미국과 유럽, 일본 등 글로벌 시장에서 초반 흥행에 성공했다. 미국에서는 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 빠른 사전예약 흐름을 보였고, 국내에서는 갤럭시 스마트폰 사상 최대 사전예약 기록을 새로 썼다. 이번 흥행에서 눈에 띄는 점은 단순한 판매량 증가를 넘어 구매층이 달라지고 있다는 것이다. 짧고 넓어진 '여권형' 디자인과 개선된 휴대성을 앞세운 폴드8이 기존 폴더블 마니아뿐 아니라 일반 바형 스마트폰 사용자까지 끌어들이고 있다. 중장년 남성 중심이던 소비자층도 10~30대와 여성으로 확대되면서 폴더블폰 대중화 가능성에 대한 기대감도 커지고 있다.   갤럭시 Z폴드8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 美 30%·유럽 20%↑…한국선 144만대 '신기록' 10일 시장조사업체 카운터포인트리서치 등에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 미국에서 사전예약 첫 12일을 기준으로 역대 Z 시리즈 가운데 가장 많은 예약 판매량을 기록할 것으로 예상된다. 삼성전자가 공개한 미국 시장 판매 동향을 보면 갤럭시 Z폴드8과 폴드8 울트라의 합산 사전예약은 기존 폴드 시리즈 최고 기록보다 30% 증가했다. 특히 일반형 폴드8이 이동통신사와 유통업체 전체 사전예약의 절반 가까이를 차지하며 흥행을 이끌었다. 기존 플립 사용자들이 폴드로 이동하는 흐름도 뚜렷했다. 전작 출시 당시와 비교해 갤럭시 Z플립을 사용하다 폴드8 또는 폴드8 울트라를 사전예약한 고객은 3배 이상 늘었다. 기존 폴드 사용자뿐 아니라 다른 폼팩터의 스마트폰 이용자까지 폴드8으로 유입되고 있는 셈이다. 유럽에서도 전작을 웃도는 성적을 냈다. 출시 첫 11일간 Z8 시리즈 사전예약은 Z7 시리즈보다 20% 이상 증가했고, 삼성전자가 세운 사전예약 목표도 정식 출시 전에 넘어섰다. 일반형 폴드8이 전체 예약의 약 40%를 차지했다. 국내에서는 역대 최대 기록을 새로 썼다. 폴드8 울트라와 폴드8, 플립8은 7일간 진행된 사전예약에서 총 144만대가 예약됐다. 전작 폴드7·플립7 시리즈의 104만대보다 약 39% 증가한 규모로 역대 갤럭시 스마트폰 사전예약 가운데 가장 많다. 이 가운데 폴드8이 약 70%를 차지하며 전체 흥행을 주도했다. 갤럭시 Z 시리즈 출시 이후 분기별 예상 출하량 추이 [사진=카운터포인트리서치] 일본과 중국, 동남아시아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 몰리고 있다. 일본에서는 삼성전자 공식 온라인스토어에서 폴드8 256GB 모델의 상당수 색상이 품절됐다. NTT도코모·au·소프트뱅크·라쿠텐모바일 등 일본 4대 이동통신사가 모두 삼성 폴드 모델을 판매하는 등 유통 기반도 확대됐다. 중국에서는 폴드8이 티몰과 징둥닷컴에서 삼성전자 스마트폰 가운데 판매 순위 1위에 올랐다. 말레이시아와 인도네시아, 베트남 등 동남아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 나타나고 있으며 일부 지역에서는 배송 지연도 발생하고 있다. 다만 인도에서는 폴드8 울트라가 사전예약의 약 60%를 차지하며 다른 주요 시장과는 다른 양상을 보였다. ◆ '아재폰' 벗어난 폴드…1030·여성까지 확산 이번 흥행에서 주목되는 부분은 판매량뿐 아니라 소비자층의 변화다. 그동안 폴드 시리즈는 대화면과 멀티태스킹, 업무 생산성을 중시하는 중장년 남성 중심의 제품이라는 인식이 강했지만 폴드8에서는 10~30대와 여성 고객의 유입이 두드러지고 있다. SK텔레콤에 따르면 국내 Z8 시리즈 사전예약 고객 가운데 기존 일반 바형 스마트폰 사용자는 약 62%로 전작보다 10%포인트 증가했다. 삼성닷컴 기준으로는 10~30대 구매 비중이 절반을 넘어섰으며, 이 연령대가 가장 많이 선택한 모델도 폴드8이었다. 특히 10~30대 여성의 폴드8 구매는 전작보다 두 배 이상 늘었다. ◆ 짧고 넓어진 '여권형' 통했다…업무용서 일상폰으로 폴드8의 달라진 디자인과 사용성이 소비자층 확대를 이끌었다는 분석이 나온다. 기존 폴드가 넓은 화면을 활용한 멀티태스킹과 업무 생산성에 무게를 뒀다면 폴드8은 무게와 두께를 줄이고 화면을 기존보다 짧고 넓게 만들면서 일상적인 스마트폰으로서의 사용성을 강화했다. 접었을 때는 일반 스마트폰에 가까운 형태로 사용할 수 있고 펼치면 넓은 화면으로 동영상과 소셜미디어(SNS), 웹서핑, 독서 등을 즐길 수 있다. 기존 폴드의 대화면이라는 장점을 유지하면서 휴대성과 콘텐츠 소비 경험을 동시에 개선한 것이다. 카운터포인트리서치도 이 같은 변화를 폴드8 흥행의 주요 요인으로 꼽았다. 짧고 넓어진 본체가 휴대하기 편하면서도 독서와 동영상 시청, 웹 브라우징 등에 적합해 폴드8의 활용 범위를 넓혔다는 평가다. 실제 글로벌 시장에서 일반형 폴드8은 인도를 제외한 한국과 미국, 유럽, 일본, 중국, 동남아 등 대부분 지역에서 Z8 시리즈의 초기 판매를 이끌고 있다. 최고 사양과 카메라를 앞세운 폴드8 울트라보다 상대적으로 대중적인 폴드8에 수요가 집중되고 있다는 점에서 폴더블폰의 소비 기반이 넓어지고 있다는 분석도 나온다. 삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] 카운터포인트리서치는 갤럭시 Z8 시리즈의 출시 첫해 출하량이 Z7 시리즈보다 두 자릿수 증가하고 Z6 시리즈와 비교하면 70% 이상 늘어날 것으로 전망했다. 관건은 사전예약 이후 흐름이다. 초기 판매에는 보상판매와 할부, 사은품 등 출시 프로모션 효과가 반영돼 있다는 것이다. 또 애플의 폴더블폰 시장 진입이 예상되는 만큼 향후 글로벌 폴더블 시장의 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망했다. 다만 폴드8이 기존 폴더블 마니아층을 넘어 일반 스마트폰 사용자와 젊은층, 여성까지 소비자층을 넓힐 경우 삼성전자가 시장 주도권을 이어가는 데 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다. syu@newspim.com 2026-08-10 11:07
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국방부, 용산 옛 청사서 첫 브리핑 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사 브리핑룸에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.10 gomsi@newspim.com 국방부는 윤석열 정부의 대통령실 용산 이전에 따라 2022년 합동참모본부 청사로 옮긴 뒤 약 4년 만에 옛 청사 복귀 절차를 밟고 있다. 지난달 21일부터 부서별 이전 작업을 시작했으며, 주요 부서와 출입기자실 등을 순차적으로 옮긴 뒤 장관실 이전을 끝으로 오는 14일쯤 작업을 마칠 계획이다. 국방부와 합참이 한 청사를 함께 쓰던 체제도 종료된다. gomsi@newspim.com 2026-08-10 11:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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