제이케이머트리얼즈, 세종 제조2동 사용승인…폴리머 증설 본격화

AI 핵심 요약beta
- 한울소재과학 자회사 JK머트리얼즈가 10일 세종캠퍼스 제조2동 사용승인을 받았다.
- 제조2동은 4층 규모로 폴리머 생산라인을 구축해 양산을 준비한다.
- 회사는 반도체 전·후공정 소재 통합 생산체계를 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한울소재과학은 자회사 제이케이머트리얼즈(JK Materials)가 세종특별자치시로부터 세종캠퍼스 제조2동에 대한 건축물 사용승인을 획득했다고 10일 밝혔다.
제조2동은 지상 4층 규모의 생산용 건축물이다. 지난 3월 준공된 제조1동을 포함한 세종캠퍼스 전체 연면적은 1만1088.76㎡다.
제조1동은 지난 7월 고용노동부 산하 충남권중대산업사고예방센터로부터 공정안전관리(PSM) 심사 적합 통보를 받아 양산 준비를 마쳤다.
제조2동은 제조1동보다 약 2배 큰 규모로 조성됐다. 제이케이머트리얼즈는 이곳에 대규모 폴리머 생산라인을 구축할 예정이다.
회사는 감광재(PSM)와 폴리머(Polymer)를 포함하는 전공정 포토소재(PR) 통합 생산체계를 갖춰나갈 계획이다. 후공정 패키징 소재인 PSPI와 PBO까지 사업 영역을 넓혀 반도체 전·후공정 소재를 함께 공급한다는 방침이다.
제이케이머트리얼즈는 세종캠퍼스를 생산기지로 조성하기 위해 지난 4년간 850억원 이상을 투자했다.
회사는 인공지능(AI)과 고대역폭메모리(HBM) 확산에 따라 반도체 소재 수요가 늘어날 것으로 보고 제조2동에 폴리머 생산라인을 구축해 생산능력(CAPA)을 확대할 계획이다. 생산규모 확대를 통해 원가 경쟁력도 높인다는 방침이다.
제이케이머트리얼즈 관계자는 "제조1동에 이어 제조2동까지 계획된 일정대로 사용승인을 받으며 세종캠퍼스 생산 인프라 구축이 마무리 단계에 접어들었다"며 "기흥연구소의 연구개발 역량과 세종캠퍼스 양산 인프라를 연계한 밸류체인을 완성해 전공정부터 후공정까지 대응하는 반도체 소재 전문기업으로 성장하겠다"고 말했다.
한울소재과학은 제조2동의 폴리머 생산라인 구축을 통해 반도체 소재 생산능력을 확대하고 공급 기반을 강화할 계획이다.
dconnect@newspim.com