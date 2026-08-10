장동혁 "산업장관 '주52시간 예외 필요' 주장에 노동장관 반대...李는 입꾹닫"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 대표가 10일 정부의 주52시간제 논란을 비판했다.
- 청년 실업 심각성을 들어 일자리 창출을 최우선 과제로 제시했다.
- 민노총과의 절연과 노란봉투법 폐지를 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 10일 메가특구 연구개발(R&D) 인력에 대한 주 52시간제 예외 적용을 둘러싼 정부 내 이견을 비판하며 청년 일자리 창출을 국정의 최우선 과제로 삼아야 한다고 주장했다.
장 대표는 이날 페이스북을 통해 "산업부 장관이 반도체 주52시간 예외 필요성을 주장하자, 민주노총 출신 노동부 장관이 반대하고 나섰다"며 이같이 밝혔다.
김정관 산업통상부 장관은 주 52시간제 예외 적용 필요성을 주장하는 반면, 김영훈 고용노동부 장관은 신중한 태도를 유지하고 있다.
장 대표는 이재명 대통령을 겨냥해 "늘 그렇듯 불리한 문제에는 입꾹닫(입을 꾹 닫는다)"이라며 "자신이 만들어 놓은 경기도의 현실을 보고도 고칠 생각은 하지 않는다. 그러는 동안 우리의 미래인 청년들은 고난의 세월을 보내고 있다"고 비판했다.
장 대표는 "대학을 졸업하고도 1년 넘게 취업을 못한 청년이 48.6%에 달한다"며 "청년들이 일자리를 얻지 못하는 나라에 무슨 미래가 있겠는가"라고 지적했다.
이어 "현금 살포하고 초과이익 나누겠다고 덤빌 때가 아니다"라며 "청년 일자리 창출을 국정의 최우선에 두어야 한다"고 강조했다.
그러면서 "민노총과 절연하고 노란봉투법부터 없애야 한다"며 "오늘 노동개혁의 기회를 놓치면 대한민국에 내일은 없다"고 덧붙였다.
jeongwon1026@newspim.com