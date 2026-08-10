제주항공, 中 노선 확대...여행객 수요도 ↑

AI 핵심 요약beta
- 제주항공이 1~7월 중국 노선 공급석을 26.8% 늘렸다.
- 같은 기간 탑승객은 37.4% 증가해 탑승률 86.4%를 기록했다.
- 2030 수요가 많았고 연내 증편도 검토했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 제주항공이 대한민국~중국 노선 운항을 늘리는 추세다.
제주항공은 올해 1월부터 7월까지 대한민국~중국 노선에서 총 49만 4300여 석을 제공해 지난해 대비 공급석을을 26.8% 늘렸다. 같은 기간 탑승객은 42만7300여 명으로 지난해 31만1000여 명에 비해 37.4% 증가했다. 탑승률도 지난해 79.8%보다 6.6%p 상승한 86.4%를 기록했다.
특히 탑승객 수 증가율(37.4%)이 공급석 증가율(26.8%)을 10.6%p 앞질러 양국의 무비자 정책에 따른 여행 수요 증가와 근거리 여행을 선호하는 여행객이 늘어난 것으로 보인다.
탑승객은 2030 세대가 15만8500여 명(37.1%)으로 가장 많았다. 2030 세대가 많이 탑승한 노선은 ▲부산~상하이(푸동) ▲제주~베이징(다싱) ▲인천~칭다오 등이 꼽혔다. 해당 노선의 올해 1~7월 탑승률은 ▲부산~상하이(푸동) 89.0% ▲제주~베이징(다싱) 89.7% ▲인천~칭다오 93.5%로 지난해에 비해 각각 ▲2.1%p ▲13.7%p ▲10.8%p 상승했다.
제주항공은 8월 현재 ▲인천~칭다오/웨이하이/옌지/하얼빈/자무쓰/스자좡 ▲부산~상하이(푸동)/스자좡/장자제 ▲제주~베이징(서우두)/베이징(다싱) 등 11개의 중국 노선을 운항하고 있다. 연내에 지난 4월 국토교통부로부터 배분 받은 ▲부산~구이린/상하이 ▲대구~상하이 ▲제주~청두/충칭 노선의 증편과 운항을 검토하고 있다.
제주항공 관계자는 "인천은 물론 지방발 노선까지 여행 수요를 반영한 탄력적인 운영으로 중국 노선 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com