HD현대중공업, 美 빅테크 데이터센터에 9560억원 발전설비 공급

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업이 10일 코반에너지그룹과 9560억원 계약을 맺었다.
- 미국 빅테크 데이터센터에 1GW급 발전설비를 공급하기로 했다.
- 데이터센터 전력수요 급증 속 시장 공략을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 미국 빅테크 기업의 데이터센터에 1GW(기가와트) 규모 발전설비를 공급한다. 계약금액은 9560억원으로 HD현대중공업이 체결한 발전용 엔진 공급계약 가운데 역대 최대 규모다.
HD현대중공업은 미국 에너지 인프라 개발기업 코반에너지그룹과 9.6MW급 힘센(HiMSEN) 엔진 기반 발전설비 공급계약을 체결했다고 10일 밝혔다.
이번 계약은 총 1000MW, 9560억원 규모다. 공급되는 발전설비는 현지 빅테크 기업의 데이터센터 전력 공급원으로 활용될 예정이다.
코반에너지그룹은 데이터센터 구축과 미국 전쟁부(DoW) 프로젝트 등 인프라 사업에 가스·LNG·전력 제품을 공급하는 에너지 인프라·엔지니어링 기업이다.
HD현대중공업의 미국 데이터센터용 발전설비 수주는 이번이 처음이 아니다. 지난 4월에도 미국 에너지 인프라 개발기업 AEG와 6271억원 규모의 데이터센터용 발전설비 공급계약을 체결했다.
이번에 공급하는 9.6MW급 발전용 힘센엔진은 대용량 중속 엔진이다. 고출력·고효율을 기반으로 24시간 운용이 가능해 안정적인 전력 공급이 필요한 데이터센터에 활용된다.
미국에서는 AI 서비스 확산과 클라우드 인프라 투자 증가로 데이터센터의 전력 수요가 빠르게 늘고 있다. 미국 전력연구원(EPRI)은 미국 전체 전력 소비에서 데이터센터가 차지하는 비중이 2030년까지 최대 3배 이상 확대될 것으로 전망하고 있다.
HD현대도 그룹 차원에서 데이터센터 시장 공략에 나서고 있다. HD한국조선해양은 부유식 데이터센터 핵심기술을 개발하고 있으며 HD현대일렉트릭은 배전·전력기기, HD현대마린솔루션은 발전용 엔진 유지·보수 사업을 확대하고 있다.
HD현대중공업 관계자는 "데이터센터용 발전 엔진 시장에서 협업 문의가 잇따르는 것은 힘센엔진의 기술력과 신뢰성이 입증됐다는 증거"라며 "다양한 사업 기회를 모색해 발전설비 시장에서 입지를 넓혀나갈 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com