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숙명여대, 'AI·통계학습과 건강데이터 거버넌스' 학술대회

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AI 핵심 요약

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  • 숙명여대 창의융합연구소가 13일 AI 건강데이터 학술대회를 연다
  • 기조·주제강연서 건강데이터 분석과 데이터법 쟁점을 다룬다
  • 가명처리·재식별·투명성 등 책임 있는 활용방안을 논의한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

숙명여대, 건강데이터 분석 관련 최신 연구 성과 발표
AI와 통계학 활용에 따른 법적 책임 문제 제기
데이터 보호와 알고리즘의 투명성 필요성 강조

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 숙명여자대학교 창의융합연구소가 인공지능(AI)과 통계학습을 활용한 건강데이터 분석과 데이터 거버넌스를 주제로 국내 학술대회를 연다. AI를 활용한 의료·건강데이터 분석이 빠르게 확대되는 가운데 데이터의 정확한 분석뿐 아니라 개인정보 보호와 법적 책임, 알고리즘 투명성 등을 함께 논의하는 자리다.

숙명여대 창의융합연구소는 오는 13일 오후 2시부터 5시까지 숙명여대 미래창조관 103호 AI센터에서 'AI and Statistical Learning for Health Data and Data Governance'를 주제로 '2026년 크리에이티브 컨버전스 반기 국내학술대회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 학술대회에서는 AI와 통계학습을 활용한 건강데이터 분석의 최신 연구성과와 함께 데이터 수집·분석·공유 과정에서 요구되는 법적·윤리적 원칙을 다룬다. 인공지능·통계학·보건의료데이터·데이터법을 연결해 책임 있는 데이터 활용 방안을 모색하는 것이 핵심이다.

기조강연은 덕성여대 정보통계학과 김재희 교수가 맡는다. 김 교수는 'MEG 기반 동적 기능적 연결성 네트워크의 Hawkes Process 모델링'을 주제로 뇌자도(MEG) 데이터에 나타나는 시간적·동적 상호작용을 분석하는 통계적 방법론을 소개한다.

Hawkes Process는 사건이 발생한 뒤 추가적인 사건이 발생할 가능성이 어떻게 변화하는지를 모델링하는 방법이다. 이번 강연에서는 이를 MEG 데이터 분석에 적용해 뇌의 동적 기능적 연결성을 파악하는 접근법을 소개한다. AI와 통계적 모델링이 뇌과학과 건강데이터 연구에서 어떤 방식으로 활용될 수 있는지를 살펴보는 자리다.

[숙명여대 제공]

AI 활용이 늘면서 함께 커지고 있는 데이터법 문제도 주요 의제로 다뤄진다. 주제강연에서는 덕성여대 AI DynaInfo 연구소 박정인 학술연구교수가 'AI 시대 알아야 할 데이터법'을 발표한다. 데이터 수집과 분석, 공유 과정에서 발생할 수 있는 개인정보 보호 문제부터 데이터의 재산적 가치와 이용 권한, 데이터 거래·계약, AI 학습데이터 활용에 따른 법적 쟁점 등을 설명한다.

특히 AI 시대 핵심 과제로 떠오른 '투명성 의무'에 초점을 맞춘다. 데이터가 어디에서 수집됐는지, AI가 활용됐다는 사실을 어느 수준까지 공개해야 하는지, 자동화된 분석이나 의사결정 과정은 어디까지 설명해야 하는지 등을 짚는다.

데이터를 둘러싼 권리 관계에 대한 설명도 이어진다. 개인정보라고 해서 동의나 법적 근거 없이 자유롭게 활용할 수 있는 것은 아니며, 데이터에 경제적 가치가 있다는 이유만으로 언제나 독립적인 소유권이 인정되는 것도 아니라는 점을 구체적인 사례를 통해 설명할 예정이다.

연구 현장에서 자주 문제가 되는 개인정보의 가명처리와 재식별 위험도 다뤄진다. 여러 데이터를 결합하는 과정에서 발생할 수 있는 연결공격과 모자이크 효과, 연구데이터의 적법한 이용과 안전한 관리 등 데이터 분석 과정에서 연구자들이 유의해야 할 실무적인 내용도 소개한다.

학술대회의 연구발표 세션에서는 건강·사회문제에 고도화된 통계기법과 머신러닝을 적용한 연구들이 발표된다.

숙명여대 통계학과 석사과정 윤예빈 연구자는 'IPCW Weight Clipping을 통한 생존 분석 안정화'를 발표한다. 생존분석 과정에서 발생할 수 있는 가중치의 불안정성을 줄이기 위한 방법론을 다룬다.

이어 덕성여대 AI DynaInfo 연구소 김서윤 연구자가 'Double Machine Learning을 활용한 식품불안정이 우울에 미치는 효과 추정'을 발표한다. 머신러닝을 활용해 식품불안정과 우울 사이의 인과적 관계를 추정하는 연구다.

두 연구는 통계학과 AI 기술이 실제 건강 및 사회문제를 분석하는 데 활용되는 사례라는 점에서 주목된다. 단순히 데이터를 예측하는 것을 넘어 복잡한 건강 관련 요인 사이의 관계를 보다 정교하게 추정하는 것이 목표다.

이번 학술대회는 AI 기반 건강데이터 연구가 확대되는 과정에서 기술과 제도를 함께 바라봐야 한다는 문제의식을 담고 있다. 의료·보건 분야에서 축적되는 데이터가 AI 학습과 통계 분석에 활용되면서 연구 효율성은 높아지고 있지만 개인정보 침해와 재식별 가능성, 데이터 이용 권한, 알고리즘의 설명 가능성 등 새로운 과제도 커지고 있기 때문이다.

박정인 교수는 "인공지능과 통계학습을 활용한 건강데이터 연구가 확대될수록 분석의 정확성뿐 아니라 개인정보 보호, 데이터 이용의 정당성, 알고리즘의 투명성과 책임성도 함께 논의돼야 한다"며 "이번 학술대회가 통계학·인공지능·보건의료·법학을 연결하고 책임 있는 데이터 활용 방향을 모색하는 융합적 학술교류의 장이 되기를 기대한다"고 말했다.

학술대회는 무료로 진행된다. 인공지능과 통계학, 보건의료데이터, 데이터법 등에 관심 있는 연구자와 학생, 실무자 등이 참여할 수 있다. 참가 및 사전 신청과 관련한 자세한 사항은 숙명여대 창의융합연구소를 통해 확인할 수 있다.

windy@newspim.com

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Z폴드8 사전예약 美 30%↑ [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 신형 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드8'이 국내를 넘어 미국과 유럽, 일본 등 글로벌 시장에서 초반 흥행에 성공했다. 미국에서는 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 빠른 사전예약 흐름을 보였고, 국내에서는 갤럭시 스마트폰 사상 최대 사전예약 기록을 새로 썼다. 이번 흥행에서 눈에 띄는 점은 단순한 판매량 증가를 넘어 구매층이 달라지고 있다는 것이다. 짧고 넓어진 '여권형' 디자인과 개선된 휴대성을 앞세운 폴드8이 기존 폴더블 마니아뿐 아니라 일반 바형 스마트폰 사용자까지 끌어들이고 있다. 중장년 남성 중심이던 소비자층도 10~30대와 여성으로 확대되면서 폴더블폰 대중화 가능성에 대한 기대감도 커지고 있다.   갤럭시 Z폴드8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 美 30%·유럽 20%↑…한국선 144만대 '신기록' 10일 시장조사업체 카운터포인트리서치 등에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 미국에서 사전예약 첫 12일을 기준으로 역대 Z 시리즈 가운데 가장 많은 예약 판매량을 기록할 것으로 예상된다. 삼성전자가 공개한 미국 시장 판매 동향을 보면 갤럭시 Z폴드8과 폴드8 울트라의 합산 사전예약은 기존 폴드 시리즈 최고 기록보다 30% 증가했다. 특히 일반형 폴드8이 이동통신사와 유통업체 전체 사전예약의 절반 가까이를 차지하며 흥행을 이끌었다. 기존 플립 사용자들이 폴드로 이동하는 흐름도 뚜렷했다. 전작 출시 당시와 비교해 갤럭시 Z플립을 사용하다 폴드8 또는 폴드8 울트라를 사전예약한 고객은 3배 이상 늘었다. 기존 폴드 사용자뿐 아니라 다른 폼팩터의 스마트폰 이용자까지 폴드8으로 유입되고 있는 셈이다. 유럽에서도 전작을 웃도는 성적을 냈다. 출시 첫 11일간 Z8 시리즈 사전예약은 Z7 시리즈보다 20% 이상 증가했고, 삼성전자가 세운 사전예약 목표도 정식 출시 전에 넘어섰다. 일반형 폴드8이 전체 예약의 약 40%를 차지했다. 국내에서는 역대 최대 기록을 새로 썼다. 폴드8 울트라와 폴드8, 플립8은 7일간 진행된 사전예약에서 총 144만대가 예약됐다. 전작 폴드7·플립7 시리즈의 104만대보다 약 39% 증가한 규모로 역대 갤럭시 스마트폰 사전예약 가운데 가장 많다. 이 가운데 폴드8이 약 70%를 차지하며 전체 흥행을 주도했다. 갤럭시 Z 시리즈 출시 이후 분기별 예상 출하량 추이 [사진=카운터포인트리서치] 일본과 중국, 동남아시아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 몰리고 있다. 일본에서는 삼성전자 공식 온라인스토어에서 폴드8 256GB 모델의 상당수 색상이 품절됐다. NTT도코모·au·소프트뱅크·라쿠텐모바일 등 일본 4대 이동통신사가 모두 삼성 폴드 모델을 판매하는 등 유통 기반도 확대됐다. 중국에서는 폴드8이 티몰과 징둥닷컴에서 삼성전자 스마트폰 가운데 판매 순위 1위에 올랐다. 말레이시아와 인도네시아, 베트남 등 동남아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 나타나고 있으며 일부 지역에서는 배송 지연도 발생하고 있다. 다만 인도에서는 폴드8 울트라가 사전예약의 약 60%를 차지하며 다른 주요 시장과는 다른 양상을 보였다. ◆ '아재폰' 벗어난 폴드…1030·여성까지 확산 이번 흥행에서 주목되는 부분은 판매량뿐 아니라 소비자층의 변화다. 그동안 폴드 시리즈는 대화면과 멀티태스킹, 업무 생산성을 중시하는 중장년 남성 중심의 제품이라는 인식이 강했지만 폴드8에서는 10~30대와 여성 고객의 유입이 두드러지고 있다. SK텔레콤에 따르면 국내 Z8 시리즈 사전예약 고객 가운데 기존 일반 바형 스마트폰 사용자는 약 62%로 전작보다 10%포인트 증가했다. 삼성닷컴 기준으로는 10~30대 구매 비중이 절반을 넘어섰으며, 이 연령대가 가장 많이 선택한 모델도 폴드8이었다. 특히 10~30대 여성의 폴드8 구매는 전작보다 두 배 이상 늘었다. ◆ 짧고 넓어진 '여권형' 통했다…업무용서 일상폰으로 폴드8의 달라진 디자인과 사용성이 소비자층 확대를 이끌었다는 분석이 나온다. 기존 폴드가 넓은 화면을 활용한 멀티태스킹과 업무 생산성에 무게를 뒀다면 폴드8은 무게와 두께를 줄이고 화면을 기존보다 짧고 넓게 만들면서 일상적인 스마트폰으로서의 사용성을 강화했다. 접었을 때는 일반 스마트폰에 가까운 형태로 사용할 수 있고 펼치면 넓은 화면으로 동영상과 소셜미디어(SNS), 웹서핑, 독서 등을 즐길 수 있다. 기존 폴드의 대화면이라는 장점을 유지하면서 휴대성과 콘텐츠 소비 경험을 동시에 개선한 것이다. 카운터포인트리서치도 이 같은 변화를 폴드8 흥행의 주요 요인으로 꼽았다. 짧고 넓어진 본체가 휴대하기 편하면서도 독서와 동영상 시청, 웹 브라우징 등에 적합해 폴드8의 활용 범위를 넓혔다는 평가다. 실제 글로벌 시장에서 일반형 폴드8은 인도를 제외한 한국과 미국, 유럽, 일본, 중국, 동남아 등 대부분 지역에서 Z8 시리즈의 초기 판매를 이끌고 있다. 최고 사양과 카메라를 앞세운 폴드8 울트라보다 상대적으로 대중적인 폴드8에 수요가 집중되고 있다는 점에서 폴더블폰의 소비 기반이 넓어지고 있다는 분석도 나온다. 삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] 카운터포인트리서치는 갤럭시 Z8 시리즈의 출시 첫해 출하량이 Z7 시리즈보다 두 자릿수 증가하고 Z6 시리즈와 비교하면 70% 이상 늘어날 것으로 전망했다. 관건은 사전예약 이후 흐름이다. 초기 판매에는 보상판매와 할부, 사은품 등 출시 프로모션 효과가 반영돼 있다는 것이다. 또 애플의 폴더블폰 시장 진입이 예상되는 만큼 향후 글로벌 폴더블 시장의 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망했다. 다만 폴드8이 기존 폴더블 마니아층을 넘어 일반 스마트폰 사용자와 젊은층, 여성까지 소비자층을 넓힐 경우 삼성전자가 시장 주도권을 이어가는 데 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다. syu@newspim.com 2026-08-10 11:07
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국방부, 용산 옛 청사서 첫 브리핑 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사 브리핑룸에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.10 gomsi@newspim.com 국방부는 윤석열 정부의 대통령실 용산 이전에 따라 2022년 합동참모본부 청사로 옮긴 뒤 약 4년 만에 옛 청사 복귀 절차를 밟고 있다. 지난달 21일부터 부서별 이전 작업을 시작했으며, 주요 부서와 출입기자실 등을 순차적으로 옮긴 뒤 장관실 이전을 끝으로 오는 14일쯤 작업을 마칠 계획이다. 국방부와 합참이 한 청사를 함께 쓰던 체제도 종료된다. gomsi@newspim.com 2026-08-10 11:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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