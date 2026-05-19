서울시교육청, '통일교육버스' 확대 운영…152교 288학급 현장체험 지원

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계약·강사·안전요원까지 일괄 지원

교육청 '올인원' 지원으로 행정부담↓



[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 5월부터 12월까지 학생 참여 중심의 '2026 통일교육 현장체험학습' 사업인 '통일교육버스'를 확대 운영한다고 19일 밝혔다.

통일교육버스는 평화·통일·안보 관점에서 학생들이 분단의 현실과 평화의 가치를 체험할 수 있도록 마련된 현장체험학습 프로그램이다. 서울시교육청은 올해 학교 현장의 행정 부담을 줄이기 위해 체험학습 운영 전반을 교육청이 지원하는 '올인원' 방식으로 사업을 운영한다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

이번 사업은 통일교육지원법, 서울시교육청 평화·통일교육 활성화 조례, 교육부의 '2026 민주시민교육 추진계획' 등을 바탕으로 추진된다. 서울시교육청은 평화·통일·안보 교육과 연계할 수 있는 9개 체험 코스를 직접 구성하고 학교가 수업 내용과 교육과정에 맞춰 자율적으로 선택할 수 있도록 했다.

지원 대상은 초등학교 4학년 이상 학생이 있는 초·중·고 희망 학급과 동아리다. 올해는 152개교, 288학급을 지원한다. 특히 초6, 중3, 고3 학생들도 학년말 전환기 교육과정 기간에 의미 있는 체험학습에 참여할 수 있도록 사업 기간을 12월까지 이어간다.

서울시교육청은 학교가 체험학습을 준비할 때 부담을 느끼는 프로그램 구성, 장소 섭외, 버스 임차, 강사·안전요원 배치, 여행자보험 가입, 식사 제공 등 계약과 운영 절차를 직접 맡는다. 현장에는 안전요원뿐 아니라 국립평화통일민주교육원의 전문 과정을 이수한 강사도 동행해 학생 눈높이에 맞춘 통일 이해 교육을 진행한다.

최근 현장체험학습은 행정 업무와 안전 책임 부담 등으로 위축되는 분위기가 이어지고 있다. 그러나 올해 통일교육버스 신청 학급은 405학급으로 지난해 138학급보다 약 3배 늘었다.

이에 서울시교육청은 올해 관련 예산을 5억1900만원으로 증액했다. 지원 규모도 2023년 22개교 58학급에서 올해 152개교 288학급으로 크게 확대했다.

서울시교육청 관계자는 "어려운 여건 속에서도 체험학습이라는 소중한 교육적 가치를 이어가려는 선생님들의 열정에 깊은 존경을 표한다"며 "통일교육버스 사업은 체험으로 배우는 평화통일의 길을 고민할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

jane94@newspim.com