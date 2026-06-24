APEC 회원국, 인천서 잠재재난 대응 머리 맞댄다…송도서 워크숍 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

잠재재난 대응 전략·AI 활용 방안 공유…국가 간 협력 강화

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 아시아·태평양 지역 국가들이 기후위기와 신종 재난 등 새로운 위험에 대응하기 위해 한자리에 모인다.

행정안전부는 24일부터 25일까지 인천 송도컨벤시아에서 '잠재 재난위험과 인공지능 전환(Emerging Risks on Disasters and AI Transformation)'을 주제로 APEC(아시아·태평양 경제협력체) 워크숍을 개최한다고 밝혔다.

이번 워크숍에는 16개 APEC 회원경제체를 비롯해 국내외 재난관리 전문가와 국제기구 관계자들이 참석해 잠재재난 대응 방안과 인공지능(AI)을 활용한 미래 재난관리 체계 구축 방안을 논의한다.

[자료=행안부]

첫째 날인 24일에는 잠재재난의 개념과 사례, 재난관리 분야 AI·ICT 활용 방안을 주제로 전문가 발표가 진행된다. 참석자들은 재난관리 체계 전환의 필요성과 미래 대응 전략에 대해 심도 있는 논의를 이어갈 예정이다.

행정안전부는 이 자리에서 재난안전통신망, 긴급재난문자, 재난 예·경보시스템 등 한국의 과학적 재난관리 우수사례도 소개한다.

둘째 날인 25일에는 각국의 잠재재난 대응 정책과 경험을 공유하고 AI 기술을 활용한 재난관리 고도화 방안을 중심으로 협력 방안을 모색한다.

특히 참석자들은 기후변화와 기술 발전 등으로 재난 위험이 복합화되는 상황에서 국가 간 협력과 데이터 기반 의사결정의 중요성에 공감하고, AI를 활용한 재난관리 혁신 방안에 대해 폭넓게 의견을 교환할 계획이다.

김광용 행정안전부 재난안전관리본부장은 "이번 워크숍을 통해 APEC 회원경제체가 잠재 재난위험 대응이라는 공동의 목적에 공감대를 형성하고, 나아가 실질적인 협력 기반을 다질 수 있기를 기대한다"라며 "행정안전부는 앞으로도 국제사회와 적극 협력해 잠재재난에 대응하기 위한 역량을 높혀 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com