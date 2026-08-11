CU, AI 카메라로 셀프POS 결제 누락 막는다

AI 핵심 요약beta
- BGF리테일이 11일 CU에 AI 셀프POS 관리 솔루션을 도입했다.
- AI 카메라가 결제 과정을 분석해 누락과 미완료를 감지했다.
- 양사는 다음달부터 CU 매장 시범운영을 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 신세계아이앤씨와 함께 인공지능(AI) 비전 기반 셀프 POS 결제 관리 솔루션을 도입한다고 11일 밝혔다.
이 솔루션은 AI 카메라가 셀프 POS 이용 과정을 실시간으로 분석해 결제 누락을 예방하는 기술이다. 결제가 끝나지 않은 상태에서 고객이 자리를 떠나면 이를 감지해 화면에 결제 미완료 안내 메시지를 표시한다.
편의점 셀프 POS에 초소형 AI 카메라 한 대를 추가로 설치하는 방식이다. AI 연산 처리 기능을 갖춘 VPU를 탑재한 카메라가 영상을 자체 분석해 별도 서버나 미니 PC가 필요 없다.
기존 셀프 POS를 교체하거나 복잡한 시스템을 연동하지 않고 카메라를 부착해 적용할 수 있다. BGF리테일은 이를 통해 도입 비용과 설치 부담을 낮출 수 있다고 설명했다.
BGF리테일과 신세계아이앤씨는 지난달부터 서울 강남 인근 CU 점포 한 곳에서 솔루션의 파일럿 테스트를 진행하고 있다.
BGF리테일은 셀프 POS의 결제 안정성을 높여 야간이나 혼잡 시간대에 인력을 상품 진열과 매장 정리, 고객 응대 등에 배치할 수 있을 것으로 보고 있다.
양사는 다음달부터 다양한 입지의 CU 매장에서 시범 운영을 추가로 진행할 계획이다. 고객 동선과 결제 패턴, 체류 시간, 대기열 등 매장 이용 데이터를 분석해 점포 운영 개선에 활용할 예정이다.
kji01@newspim.com