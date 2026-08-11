롯데웰푸드 파스퇴르, 무가당 '파스퇴르 그릭' 선봬

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드 파스퇴르가 11일 그릭요거트 파스퇴르 그릭을 출시했다.
- 파스퇴르 그릭은 고단백·고칼슘·무가당·락토프리를 적용했다.
- 전용 목장 원유 86%와 400억 CFU 유산균을 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데웰푸드 파스퇴르는 건강한 식사와 영양 균형을 중시하는 소비자 니즈를 반영한 그릭요거트 '파스퇴르 그릭'을 출시했다고 밝혔다.
최근 그릭요거트를 식사 대용으로 즐기는 소비자가 늘면서 단백질과 칼슘 등 영양 성분을 고려한 제품, 특히 무가당 제품에 대한 관심이 높아지는 추세다. 이를 반영해 '파스퇴르 그릭'은 고단백, 고칼슘, 무가당, 락토프리를 모두 적용했다. 100g당 단백질 6g과 칼슘 200mg을 함유했으며, 설탕을 넣지 않은 플레인 타입으로 단독으로 먹어도 은은한 단맛이 나도록 설계했다. 유당을 분해한 락토프리 제품으로 유당 섭취에 부담을 느끼는 소비자도 편안하게 즐길 수 있다.
파스퇴르 전용 목장 원유를 86% 사용해 특유의 고소하고 신선한 맛을 담았으며, 400억 CFU 유산균을 함유했다.
롯데웰푸드 관계자는 "그릭요거트를 식사 대용으로 즐기는 소비자가 늘어나면서 맛과 영양을 모두 만족시킬 수 있는 제품을 선보이게 됐다"고 말했다.
fineview@newspim.com