카카오뱅크, 소상공인 이자지원 대출 전국 확대

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 11일 경기·제주 신보와 협약했다
- 인터넷은행 최초로 전국 17개 시·도 협약을 마쳤다
- 이자지원 보증서대출 공급액은 1조2000억원을 넘었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
누적 공급액 1.2조원, 이자 절감 236억원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 카카오뱅크가 경기·제주 지역신용보증재단과 협약을 맺으며 인터넷전문은행 최초로 전국 17개 시·도 지역신용보증재단과 '이자지원 보증서대출' 협약 체계를 구축했다.
카카오뱅크는 경기신용보증재단과 제주신용보증재단과 각각 소상공인 금융 지원을 위한 '이자지원 보증서대출' 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.
이자지원 보증서대출은 지방자치단체나 공공기관이 보증서대출 이자의 일부를 지원하는 이차보전 방식의 금융상품으로, 개인사업자는 최대 4%포인트의 금리 감면 혜택을 받을 수 있다.
카카오뱅크는 2024년 인터넷전문은행 최초로 지방자치단체와 지역신용보증재단이 함께하는 100% 비대면 이자지원 보증서대출을 선보인 이후 협약 지역을 지속적으로 확대해 왔다. 이번 경기·제주 지역 협약으로 전국 17개 시·도 모든 지역신용보증재단과의 협약을 마무리했다.
지원 규모도 꾸준히 늘고 있다. 지난 7월 말 기준 이자지원 보증서대출 누적 공급액은 약 1조2000억원으로 집계됐다.
이를 이용한 소상공인들은 평균 1.99%포인트의 금리 인하 혜택을 받아 평균 연 2.73% 수준의 금리로 대출을 이용했으며, 누적 이자 절감 효과는 236억원에 달했다고 카카오뱅크는 설명했다.
카카오뱅크는 개인사업자의 자금 수요 확대에 맞춰 지난 5일부터 '개인사업자 보증서대출'의 최대 한도를 기존 1억원에서 2억원으로 상향했다. 사업 운영과 시설 투자 등 보다 큰 규모의 자금이 필요한 개인사업자를 지원해 포용금융을 강화한다는 취지다.
peterbreak22@newspim.com