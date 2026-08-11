서울 노원구 기원서 지인 흉기 살해 60대 구속

AI 핵심 요약beta
- 서울 노원구 기원서 60대 전씨가 지인을 살해해 11일 구속됐다.
- 전씨는 8일 밤 말다툼 뒤 주방 흉기로 범행해 피해자를 숨지게 했다.
- 경찰은 현행범 체포 후 조사했고 이번 주 내 송치할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 노원구의 한 기원에서 바둑을 두던 중 지인을 흉기로 살해한 60대 남성이 구속됐다.
11일 법조계에 따르면 서울북부지법 박사랑 영장전담 부장판사는 전날 살인 혐의를 받는 60대 남성 전모 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 연 뒤 "증거를 인멸하고 도망할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.
전씨는 지난 8일 밤 10시45분쯤 서울 노원구 공릉동의 한 기원에서 지인인 60대 남성을 흉기로 살해한 혐의를 받는다.
전씨는 바둑을 두던 중 피해자와 말다툼을 하다가 기원 주방에 있던 흉기로 범행을 저지른 것으로 알려졌다. 피해자는 사건 직후 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
목격자의 신고를 받고 출동한 경찰은 전씨를 현장에서 현행범 체포했다. 전씨는 체포 당시 술에 취한 상태였던 것으로 알려졌다.
전씨는 경찰 조사에서 "화가 나 범행을 저질렀다"는 취지로 진술하며 혐의를 인정한 것으로 알려졌다. 경찰은 전씨를 이번 주 내 송치할 예정이다.
jason14@newspim.com