청정원, 저당 소스 5종 신규 출시

AI 핵심 요약beta
- 대상 청정원이 11일 저당 소스 5종을 출시했다.
- 로우태그 소스는 출시 1년 만에 300만개를 돌파했다.
- 청정원은 저당 소스 라인업을 지속 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 대상 청정원이 당류와 칼로리는 낮춘 'LOWTAG(로우태그)' 소스 신제품 5종을 출시하고 저당 소스 라인업을 확대한다.
청정원의 로우태그 저당 소스 및 드레싱 제품은 지난해 6월 출시 이후 약 1년 만에 누적 판매량 300만 개, 누적 매출 100억 원을 돌파했다. 청정원은 소비자들의 선호도가 높은 대표 인기 소스를 저당 버전으로 새롭게 출시하고, 저당 소스 라인업을 한층 강화하겠다는 입장이다.
로우태그 신제품은 ▲생강과 마늘 향을 살린 '저당 데리야끼소스' ▲절임요리에 어울리는 '저당 양파절임소스' ▲양념치킨의 감칠맛을 살린 '저당 양념치킨소스' ▲산뜻한 풍미로 튀김부터 샐러드까지 활용할 수 있는 '저당 타르타르소스' ▲알싸한 풍미를 더할 수 있는 '저당 마라소스' 총 5종이다.
로우태그는 식품의약품안전처가 정한 영양성분 강조표시 요건을 충족한 로우 스펙(Low Spec) 제품에 부착하는 대상 청정원의 자체 엠블럼이다. 식약처에 따르면 소스의 경우 100g 당 당류가 5g 미만일 경우 '저당'으로 표기할 수 있다. 이번 라인업에서는 자체 기술로 개발한 알룰로스를 사용해 칼로리를 줄이면서 기존 소스의 주재료는 그대로 사용해 균형 잡힌 맛을 구현했다.
청정원은 단맛의 패턴을 분석하고 대체당의 조합 등을 과학적으로 설계하는 '전자혀 기기'와 일반 소스의 맛과 물성을 구현하는 '저당소스 특허 출원 기술(출원번호 10-2025-0067006, 10-2025-0207832)'을 적용해 기존 소스의 맛을 구현했다.
신제품 청정원 저당 소스 5종은 정원e샵, 쿠팡을 비롯해 다양한 온·오프라인 채널에서 순차적으로 만나볼 수 있다.
한편, 대상 청정원은 ▲저당 굴소스 ▲저당 토마토 케찹 ▲저당 스위트칠리소스 ▲저당 돈까스소스 ▲저당 허니 머스타드 ▲저당 발사믹 드레싱 ▲저당 오리엔탈 드레싱 ▲저당 참깨 드레싱 등 다양한 저당 소스 및 드레싱 제품을 잇달아 선보이며 저당 시장을 개척하고 있다.
flurry327@newspim.com