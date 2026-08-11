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MT-103 큐라클 몫 최대 5억3887만달러

국내 사업화·해외 기술이전 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = DB증권이 큐라클에 대해 혈관내피기능장애를 표적으로 신약을 개발하는 기업으로, 최근 MT-103 기술이전을 통해 항체 신약의 글로벌 사업화 가능성을 보여줬다고 평가했다. 향후 CU01을 비롯한 후속 파이프라인의 추가 기술이전 가능성에도 주목할 필요가 있다고 분석했다.

이명선 DB증권 연구원은 10일 보고서에서 "큐라클은 혈관내피기능장애를 타깃으로 신약을 개발하는 기업으로, 화학합성 신약 발굴 플랫폼 '솔바디스(SOLVADYS)'와 맵틱스와의 공동 연구개발을 통해 확보한 항체 발굴 플랫폼 '이글스(EAGLES)'를 기반으로 저분자화합물과 항체 신약을 함께 개발하고 있다"고 설명했다.

큐라클의 주요 파이프라인은 ▲당뇨병성 신증 치료제 CU01 ▲경구용 망막질환 치료제 CU06(리바스테랏) ▲맵틱스와 공동개발 중인 망막질환 치료제 MT-103(MMT-205) ▲급성 신손상·만성신장질환 치료제 MT-101 등이다.

DB증권은 이 가운데 MT-103의 기술이전 성과에 주목했다.

큐라클 로고. [사진=큐라클]

MT-103은 Tie2 활성화와 혈관내피성장인자(VEGF) 억제를 기반으로 습성 연령관련 황반변성과 당뇨병성 황반부종 등을 대상으로 개발하는 이중항체 치료제다. 지난 5월 미국 뉴코(NewCo) 메멘토 메디신(Memento Medicines)에 글로벌 권리가 기술이전됐다.

전체 계약 규모는 최대 10억7775만달러이며 큐라클과 맵틱스가 관련 수익을 50대50으로 배분한다. 이에 따라 큐라클 몫은 최대 약 5억3887만달러다.

전체 선급금은 800만달러로 이 가운데 큐라클은 400만달러를 수령했다. DB증권은 이번 계약이 큐라클과 맵틱스가 추진해 온 항체 신약 개발과 글로벌 사업화의 성과를 보여준 사례라고 평가했다.

DB증권은 메멘토 메디신과의 계약이 후속 항체 파이프라인의 사업화 가능성을 보여주는 출발점이 될 수 있다고 분석했다.

큐라클은 맵틱스와 공동개발을 통해 MT-101을 비롯해 MT-105, MT-201, MT-202 등 항체 신약 파이프라인을 구축하고 있다. Tie2 활성화 항체를 기반으로 신장·망막질환 등으로 연구개발 범위를 확대하고 있다.

DB증권은 후속 기술이전 가능성이 있는 주요 후보로 당뇨병성 신증 치료제 CU01을 제시했다.

CU01은 다발성경화증 등에 사용돼 온 디메틸푸마르산염(DMF)을 당뇨병성 신증 치료제로 개발하는 약물 재창출 후보물질이다. Nrf2 경로를 활성화해 항산화·항염증 작용을 유도하고 TGF-β 신호전달을 억제해 섬유화 반응을 조절하는 기전이다.

큐라클은 올해 1월 CU01의 국내 임상 2b상 톱라인 결과를 확보했다.

24주 투여 후 요알부민/크레아티닌 비율(uACR) 변화량은 저용량군 -11.99%, 고용량군 -12.79%를 기록했다. 위약군은 12.7% 증가했다.

위약 대비 개선 효과는 저용량군 21.45%, 고용량군 22.21%로 두 투여군 모두 통계적 유의성을 확보했다. 2차 평가지표인 추정사구체여과율(eGFR)은 위약군 대비 통계적 유의성을 확인하지 못했지만 저용량군과 고용량군 모두 투여 기간 기저치 대비 유지되는 양상이 관찰됐다.

큐라클은 임상 결과를 기반으로 기존 치료제와 CU01의 병용 치료 방법에 대한 신규 용도특허를 출원했다. 후속 개발 전략을 구체화하면서 국내 사업화와 글로벌 기술이전을 함께 추진하고 있다.

DB증권은 CU01이 다른 적응증에서 사용 경험이 축적된 DMF를 활용하는 약물 재창출 방식이라는 점에 주목했다. 임상 2b상을 통해 유효성·안전성 데이터를 추가 확보하고 신규 용도특허로 권리 범위를 확대하고 있다는 점도 향후 사업화 과정의 주요 요소로 평가했다.

이명선 연구원은 "CU01의 긍정적인 임상 2b상 결과를 바탕으로 국내 기술이전뿐 아니라 신규 용도특허를 통한 글로벌 계약도 추진하고 있다"며 "MT-103은 지난 5월 메멘토 메디신과 기술이전 계약을 체결하며 글로벌 항체 신약개발 역량을 보여줬다"고 말했다.

이어 "메멘토 메디신 계약은 시작일 뿐"이라며 CU01과 후속 항체 파이프라인의 추가 사업화 가능성에 주목할 필요가 있다고 평가했다.

dconnect@newspim.com