한화솔루션, 친환격 전력 케이블 소재 상용화

AI 핵심 요약beta
- 한화솔루션이 11일 친환경 케이블 소재 상용화에 나섰다.
- PCR 50% 적용한 CHBA-8241RC 검증을 마쳤다.
- 탄소배출을 34% 줄이고 적용 범위를 넓혔다.
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고객사 품질 검증 완료…전력 케이블 소재 포트폴리오 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한화솔루션 와이어앤케이블(W&C) 부문이 재활용 원료를 적용한 친환경 전력 케이블 소재 상용화에 나선다.
한화솔루션은 재활용 플라스틱(PCR) 원료를 50% 적용한 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 기반 전력 케이블 자켓 소재 'CHBA-8241RC'의 고객사 검증을 마치고 본격적인 상업화에 나선다고 11일 밝혔다.
CHBA-8241RC는 한화솔루션이 자체 기술로 개발한 친환경 복합 소재다. 기존 제품과 비교해 1㎏당 탄소배출량을 약 34% 줄이면서도 동등한 수준의 전기적 특성을 구현한 것이 특징이다.
이에 따라 케이블 제조사는 기존 제품 수준의 성능을 유지하면서 재활용 원료 적용 비중을 높인 친환경 전력 케이블을 생산할 수 있다.
한화솔루션은 지난해 CHBA-8241RC 개발과 시생산을 진행한 데 이어 올해 상반기 케이블 제조사의 생산 테스트와 품질 검증을 마쳤다.
한화솔루션은 폐플라스틱을 활용한 재생 폴리에틸렌(rPE)에 대해 국제재생표준(GRS), 국제 지속가능성·탄소 인증(ISCC PLUS) 등을 획득했다. 이를 전자제품 포장재, 화장품 용기, 산업용 포장백 등에 적용해 왔으며 이번에 전력 케이블 소재로 적용 범위를 확대했다.
heoneykim@newspim.com