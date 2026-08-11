삼성SDS, 국가 AI 연구에 엔비디아 블랙웰 공급

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDS가 11일 정부 AI 연구 지원 사업에 B300을 공급했다.
- 삼성SDS는 2026년 AI 연구용 컴퓨팅 지원 사업 1순위 공급사다.
- 삼성SDS는 H100과 B300 클러스터를 내년 3월까지 제공한다.
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블랙웰 울트라 기반 GPU 클러스터 제공…내년 3월까지 지원
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성SDS가 정부가 추진하는 국가 인공지능(AI) 연구 지원 사업에 엔비디아의 최신 그래픽처리장치(GPU)인 블랙웰(B300)을 공급한다.
삼성SDS는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 '2026년 AI 연구용 컴퓨팅 지원 프로젝트'의 GPU 자원 공급사로 선정돼 지난달 20일부터 서비스를 시작했다고 11일 밝혔다.
이번 사업은 대학과 정부출연연구기관 등 자체적으로 대규모 컴퓨팅 인프라를 확보하기 어려운 연구자에게 초거대 AI와 대규모언어모델(LLM) 연구에 필요한 GPU를 지원하는 사업이다. 사업 규모는 약 153억원으로 내년 3월까지 진행된다. 삼성SDS는 복수 사업자 가운데 1순위 공급사로 선정됐다.
삼성SDS는 엔비디아 호퍼(H100)뿐 아니라 최신 블랙웰 울트라 아키텍처 기반 B300 GPU 클러스터를 제공한다. B300은 대규모 AI 모델 학습과 추론에서 이전 세대보다 높은 성능과 대용량 메모리를 제공한다.
GPU와 함께 CPU, 메모리, 스토리지, 네트워크 및 개발 환경도 사전 구성해 연구자들이 별도 인프라 구축 없이 연구에 집중할 수 있도록 지원한다.
이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장 부사장은 "국내 연구자들이 세계 최고 수준의 AI 인프라를 바탕으로 혁신적인 성과를 낼 수 있도록 안정적인 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com