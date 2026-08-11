삼성전자, 7년 폴더블 혁신 한눈에…'폴더블 헤리티지' 연다

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 11일 삼성 강남에 폴더블 헤리티지를 상시 운영했다.
- 전시는 2019년 첫 폴드부터 폴드8까지 기술 진화를 담았다.
- 폴드8 개발 과정과 분해 전시, 홍대·청담 운영도 공개했다.
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힌지·내구성 테스트·폴드8 분해 전시 공개…삼성 강남서 상시 운영
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 7년간 축적한 갤럭시 폴더블 기술을 한눈에 볼 수 있는 전시 공간을 마련했다.
삼성전자는 지난 10일부터 서울 강남구 삼성 강남 3층에서 '폴더블 헤리티지'를 상시 운영한다고 11일 밝혔다.
전시는 '갤럭시 폴드·플립 스토리', '디자인 스토리', '테크 스토리' 등 3개 섹션으로 구성됐다. 지난 2019년 첫 '갤럭시 폴드'부터 세계 최초 3단 폴더블 '갤럭시 Z 트라이폴드', 최근 출시한 '갤럭시 Z 폴드8' 시리즈까지 제품과 기술의 발전 과정을 소개한다.
폴드8 시리즈의 스케치와 목업 테스트 등 개발 과정도 공개한다. 디스플레이와 힌지의 변천사를 비롯해 폴딩·방수·충격 테스트 과정도 확인할 수 있다. 특히 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8' 내부 부품을 보여주는 분해 전시도 마련했다.
'폴더블 헤리티지'는 삼성스토어 홍대와 청담에서도 상시 운영된다. 최근 출시된 폴드8·플립8 시리즈는 국내 사전판매에서 갤럭시 스마트폰 역대 최대인 144만대를 기록했다.
syu@newspim.com