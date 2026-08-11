李대통령 "3대 메가프로젝트 국가적 역량 모을 것…경제 대도약 씨앗"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 11일 균형발전과 첨단산업을 강조했다.
- 반도체·AI데이터센터·피지컬AI 3대 프로젝트를 추진했다.
- SMR 등 미래산업에 집중투자와 규제개선을 주문했다.
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"균형 발전은 지속 성장의 토양"
"SMR·재생에너지 미래 산업 핵심"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 11일 대한민국 발전의 양대 축으로 지역 균형 발전과 초격차 첨단 산업을 꼽으며 정부의 모든 부처와 지방 정부에 힘을 모아달라고 당부했다.
이 대통령은 이날 오전 정부세종청사에서 35회 국무회의를 열고 "균형 발전이 지속 성장의 토양이라면 초격차 첨단 산업 육성은 경제 대도약을 위한 씨앗"이라고 강조했다.
이 대통령은 "정부는 이를 위해 반도체와 인공지능(AI) 데이터 센터, 피지컬 AI의 3대 메가프로젝트에 국가적 역량을 모을 것"이라며 "3대 메가프로젝트와 함께 미래에 키울 씨앗도 추가로 발굴해야겠다"고 밝혔다.
◆SMR·재생에너지·양자컴퓨터·우주·항공 미래산업 핵심
특히 이 대통령은 "소형모듈원자로(SMR)와 재생에너지, 양자컴퓨터, 우주·항공, 첨단 바이오 산업은 글로벌 미래 산업 패권을 좌우할 핵심 분야"라며 "이들 분야에 대한 전략적 투자 역시 3대 메가프로젝트에 버금가는 수준으로 치밀하고 집중적으로 해야 한다"고 강조했다.
이 대통령은 "메가프로젝트와 관련해 어제(10일) 민관 합동으로 2차 점검회의를 열었는데 국민주권정부 수립 이후 최대 프로젝트인 만큼 현실적으로 개선할 부분이 적지 않다"고 진단했다.
이 대통령은 "기존의 낡은 관행이나 불필요한 절차는 과감하게 개선하거나 단축하자"며 "조기 투자를 가로막는 장애물들의 선제적 제거에 모든 부처와 지방 정부가 힘을 모아달라"고 거듭 주문했다.
이 대통령은 "안 되는 이유를 찾지 말고 일이 되는 방법을 찾는 적극적이고 능동적이며 창의적인 행정을 당부 드린다"고 당부했다.
pcjay@newspim.com