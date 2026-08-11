李대통령 "임기 내 세종집무실 시대 개막…마지막 국무회의도 세종서"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 11일 세종집무실 건립 속도를 당부했다.
- 국회 세종의사당과 인프라 정비도 차질 없이 추진하라 했다.
- 세종을 국정 중심축으로 완성해 균형발전을 이끌겠다 했다.
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이재명 정부 출범 후 4번째 세종 국무회의
"국토균형발전, 대한민국 고질병 치유 핵심" 강조
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 11일 "대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립에 속도를 내고, 관련 인프라 정비 또한 차질 없이 진행해 달라"면서 "우리 정부 임기 내에 세종집무실 시대를 열고, 마지막 국무회의도 세종집무실에서 개최한다는 자세로 총력을 다해야 한다"고 강조했다.
이 대통령은 이날 정부세종청사에서 35회 국무회의를 주재하며 이같이 요청했다.
이 대통령은 회의 모두발언에서 "세종특별시는 대한민국의 균형발전을 위한 역사적 결단이 탄생시킨 도시"라며 "올해는 행정중심복합도시라는 이름으로 출발했던 이곳이 세종이라는 공식 명칭을 얻게 된 지 20년이 되는 해"라고 말했다.
그러면서 "수도권 일극 체제는 부동산 문제, 교육 문제, 청년 문제, 극단적인 양극화 등 현재 우리 사회의 모든 중대 문제의 출발점"이라며 "국토 균형발전은 이 같은 대한민국의 고질병을 고치고 전국이 고르게 성장 기회를 누리는 모두의 성장 시대를 여는 핵심 열쇠"라고 밝혔다.
이 대통령은 특히 "국토 균형발전을 상징하는 세종이 명실상부한 국정의 중심축으로 확고하게 자리 잡을 수 있도록 국가 중추 기능의 안정적 이전에 힘을 모아야 한다"며 "행정수도 세종의 실질적이고 최종적인 완성을 위한 법 제도의 뒷받침도 중단없이 이어가야 한다"고 피력했다.
아울러 "국토의 중심인 세종과 충청이 새로운 균형발전 시대를 이끄는 중심이 될 수 있도록 범정부적으로 최선을 다하겠다"고 공언했다.
이날 국무회의는 국민주권정부 출범 이후 세종에서 개최하는 네 번째 국무회의다.
the13ook@newspim.com