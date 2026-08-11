인천 '찜통 주말' 온열질환 3명 숨져…올들어 4명 사망

AI 핵심 요약beta
- 인천서 지난 8일 폭염으로 3명이 숨졌다.
- 올해 인천 온열질환 사망자는 4명으로 늘었다.
- 인천시는 한낮 야외활동 자제를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =폭염경보가 이어진 지난 주말 인천에서는 온열질환으로 모두 3명이 숨졌다.
올해들어 인천의 온열질환 사망자는 모두 4명으로 늘었다.
11일 인천시에 따르면 지난 8일 오후 10시 5분쯤 연수구 집에서 A(69·여)씨가 쓰러졌다고 가족들이 119로 신고했다.
119구급대가 현장에 도착했을 당시 A씨의 체온은 41도까지 올라 있었으며 병원으로 옮겨졌으나 한 시간 만에 숨졌다.
또 같은 날 낮 12시 35분쯤 계양구 한 건물 계단에서 의식을 잃은 50대 남성은 행인 신고로 병원으로 이송됐으나 이튿날 숨졌다.
인천시는 병원 의료진 소견을 토대로 이들이 열사병으로 숨진 것으로 보고 구체적인 경위를 확인하고 있다.
앞서 같은 날 오전에 등산을 다녀온 B(35)씨는 집에서 높은 체온에 정신을 잃고 병원으로 이송됐으나 숨졌다.
온열질환 신고가 접수된 지난 8일 인천 지역에는 폭염경보가 내려진 상태였으며 최고기온은 37.5도를 기록했다.
지난 5월 15일부터 이날까지 집계된 인천지역 온열질환자는 170명을 넘으며 이 가운데 4명이 숨졌다.
인천시는 폭염특보 중 한낮에 야외활동과 작업을 자제하고 충분한 휴식을 취하는 등 폭염 대응 행동요령을 꼭 실천해 줄 것을 당부했다.
hjk01@newspim.com