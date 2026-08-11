토스뱅크, 개인사업자 통장 가입 시 최대 20만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크가 11일 아이샵케어와 제휴 프로모션을 시작했다.
- 개인사업자 고객에 결제 단말기 혜택을 최대 20만8400원 제공했다.
- 토스뱅크 앱에서 통장 개설과 정산계좌 등록을 한 번에 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
무상임대·이용료 할인·상품권 제공
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 토스뱅크가 아이샵케어와 제휴를 맺고 개인사업자 고객을 대상으로 결제 단말기 이용 혜택을 제공하는 프로모션을 실시한다.
토스뱅크는 아이샵케어에서 결제 단말기를 신규 계약하면서 카드 매출 정산계좌를 토스뱅크 개인사업자 통장으로 등록하거나 변경하는 고객에게 최소 5만원에서 최대 20만8400원의 혜택을 제공한다고 11일 밝혔다.
이번 이벤트는 신규 창업자가 처음으로 결제 단말기를 도입하는 경우는 물론 기존 사업자가 아이샵케어로 단말기를 교체하면서 정산계좌를 토스뱅크 개인사업자 통장으로 변경하는 경우에도 적용된다.
혜택은 결제 단말기 무상 임대와 단말기 이용료 할인, 신세계상품권 지급으로 구성된다. 단말기 이용료는 상품에 따라 월 1,100원에서 최대 4400원까지 할인되며, 36개월 약정 기준 최대 15만8400원의 할인 혜택을 받을 수 있다.
여기에 일정 조건을 충족하면 신세계상품권 5만원도 추가로 제공돼 최대 혜택 규모는 20만8400원이다.
고객은 단말기 계약 과정에서 토스뱅크 앱을 통해 개인사업자 통장 개설과 카드 매출 정산계좌 등록 또는 변경까지 한 번에 진행할 수 있다. 다만 여신전문금융업법에 따라 직전 연도 매출액이 3억원을 초과하는 개인 또는 법인 신용카드 가맹점은 제외된다.
peterbreak22@newspim.com