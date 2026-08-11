아이씨티케이, LIG D&A와 국방 안티 탬퍼·공급망 보안 협력

AI 핵심 요약beta
- 아이씨티케이는 11일 LIG D&A와 보안 MOU를 체결했다
- 양사는 안티 탬퍼와 무기 공급망 보안 기술을 공동 연구한다
- PUF·PQC 기반 보안칩으로 무기체계 적용을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아이씨티케이가 LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A)와 국방 무기체계와 수출 무기의 보안 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.
양사는 이번 협약을 통해 무기체계에 적용할 수 있는 안티 탬퍼(Anti-Tamper) 기술과 국방 무기 공급망 보안 기술을 공동 연구개발할 예정이다.
안티 탬퍼는 무기체계에 적용된 핵심 기술과 중요 정보를 비인가 접근과 역공학, 무단 복제, 위·변조 등으로부터 보호하기 위한 기술이다. 양사는 무기체계의 디지털화와 방산 수출 확대 과정에서 핵심 기술 보호와 구성품 공급망 보안의 중요성이 커지고 있다고 보고 관련 기술 협력을 추진한다.
구체적인 공동 연구개발 분야는 ▲국방 안티 탬퍼 원천기술(AT SoC) ▲무기체계 안티 탬퍼 응용기술(AT Solution) ▲안티 탬퍼 적용을 위한 검증·확인 기술(AT V&V) ▲국방 무기체계 공급망 보안 기술 등이다.
양사는 하드웨어 기반 보안 원천기술과 관련한 세미나와 기술 교류도 정기적으로 진행할 계획이다.
LIG D&A의 무기체계 개발·검증 기술에는 아이씨티케이의 VIA PUF™ 기반 보안칩과 하드웨어 신뢰점(HRoT) 기술을 접목한다. 양사는 이를 기반으로 무기체계 설계 단계부터 적용할 수 있는 안티 탬퍼 검증 체계 구축을 추진할 예정이다.
아이씨티케이의 VIA PUF™는 반도체 제조 공정에서 발생하는 미세한 물리적 편차를 이용해 기기별 고유 식별정보(ID)와 암호키를 생성하는 기술이다.
아이씨티케이는 VIA PUF 기술과 양자내성암호(PQC)를 결합한 양자보안칩 기술도 개발하고 있다. 회사는 해당 기술을 무기체계에 적용할 경우 구성품 정품 인증과 암호키 보호, 펌웨어 무결성 검증, 무단 복제 방지 등에 활용할 수 있을 것으로 보고 있다.
LIG D&A 관계자는 "무기체계의 첨단화와 방산 수출 확대에 따라 핵심기술 보호와 구성품 공급망의 신뢰성 확보가 방산 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부상했다"며 "ICTK의 하드웨어 기반 보안 기술과 LIG D&A의 무기체계 검증 역량을 결합해 실제 무기체계에 적용 가능한 안티 탬퍼 협력 성과를 창출하겠다"고 말했다.
아이씨티케이 관계자는 "VIA PUF™는 무기체계 구성품의 고유 식별과 무결성을 지원하는 하드웨어 신뢰점 기술"이라며 "LIG D&A와 연구 협력을 통해 PUF와 PQC 보안 기술을 국방 안티 탬퍼 요구사항에 맞춰 고도화하고 검증 가능한 기술 성과를 확보하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com