평택 화재에 윤호중 행안부 장관 "가용 인력·장비 총동원"…긴급지시

AI 핵심 요약beta
- 윤호중 장관이 11일 평택 위험물 시설 화재에 긴급 대응을 지시했다.
- 소방청·지자체·경찰에 인력과 장비를 총동원해 진압과 인명검색을 명했다.
- 소방당국은 대응 2단계와 국가소방동원령을 발령했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 경기 평택시 위험물 저장·처리시설에서 화재가 발생한 가운데 윤호중 행정안전부 장관이 가용 인력과 장비를 총동원해 화재 진압과 인명 검색에 나설 것을 긴급 지시했다.
11일 행정안전부에 따르면 이날 오전 0시3분께 경기 평택시 위험물 저장 및 처리시설에서 화재가 발생했다.
윤 장관은 화재와 관련해 "소방청, 지방정부, 경찰청 등 관계기관은 가용 인력과 장비를 총동원해 화재진압 및 인명검색에 최선을 다해 달라"며 "화재진압 과정에서 소방대원의 안전을 최우선으로 하라"고 지시했다.
또 "경찰에서는 화재 현장 주변 통제에 만전을 기해달라"면서 "지방정부는 인근 주민과 사업장에 대한 안전 안내를 강화하고, 연기 확산 등으로 인한 피해가 발생하지 않도록 신속히 조치해 달라"고 덧붙였다.
소방당국은 화재 진압을 위해 오전 2시40분 대응 2단계를 발령한 데 이어 오전 3시39분 국가소방동원령을 발령했다.
abc123@newspim.com